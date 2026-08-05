Detienen a presunto implicado en robo en la casa de Karely Ruiz y ella reacciona: ‘Se hará justicia’

Detienen a presunto implicado en robo en la casa de Karely Ruiz y ella reacciona

Hace una semana, la modelo mexicana Karely Ruiz fue victima de un robo con violencia en su residencia en Monterrey, Nuevo León, donde se encontraba junto a su esposo y su hija. Aunque en un inicio se especuló sobre un intento de secuestro, el tema fue aclarado posteriormente.

Ahora, la estrella de OnlyFans puede celebrar una pequeña victoria en el caso, pues ya hay un detenido que estaría implicado en el violento despojo que resultó en una agresión para el esposo de la famosa y en la pérdida de 20 mil pesos en efectivo, electrónicos y joyas.

Detienen a presunto implicado en el robo de la casa de Karely Ruiz

Autoridades de Nuevo León informaron sobre la detención de Guillermo ‘N’ de 30 años de edad, quien fue señalado como uno de los posibles responsables del asalto en la casa de Karely Ruiz.

Fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Portal del Fraile, en Escobedo, después de haberse convertido en un sospechoso. Se sabe además que el sospechoso ya fue ingresado a un centro de reinserción y quedó a disposición de un juez.

#Noticias Cae sujeto tras asalto armado a domicilio de Karely Ruiz 🚨



Un hombre identificado como Guillermo "N", de 30 años, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Portal del Fraile, en Escobedo, tras ser señalado como presunto… pic.twitter.com/DDSsiWlB8F — HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) August 5, 2026

De acuerdo con el fiscal de Nuevo León (recogido por ABC Noticias) se encontraron huellas dactilares en el domicilio que ayudaron a dar con uno de los presuntos implicados, aunque aún falta hallar al resto de ellos, pues se sabe que no actuó solo.

Asimismo, se mencionó que el detenido ya contaba con un antecedente y que se logró recuperar de manera parcial lo que fue robado por los delincuentes el pasado 29 de julio.

Karely Ruiz celebró la noticia al compartir el video con la información acompañado por un breve mensaje en el que dejó ver que confía en el proceso legal que seguirá para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“Se hará justicia. Y la verdad saldrá a la luz”, escribió ella en una historia que compartió con sus millones de seguidores en Instagram. Así, la influencer se mostró muy agradecida por la pronta reacción de las autoridades en su caso.

Detienen a presunto implicado en robo en la casa de Karely Ruiz y ella reacciona ı Foto: Especial

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