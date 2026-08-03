Disminuyen 36% homicidios dolosos y 53% robo de vehículos en la región oriente del Edomex

Mandos del Estado de México en reunión de este lunes.

A cuatro días de que se cumplan 500 de la aplicación del Mando Unificado Zona Oriente, la estrategia registra una disminución de 36 por ciento en homicidios dolosos y de 53 por ciento en robo de vehículo en los 15 municipios donde opera. Así se informó durante la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Este lunes inicié las actividades en #Ecatepec, donde encabecé la Mesa de Paz. Durante la reunión, el General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que, desde el inicio de esta estrategia, se cuenta con una baja de 36 % en homicidio doloso y de 53 % en el robo de vehículo en los 15 municipios que forman parte de esta estrategia”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Como resultado, el Estado de México registra una mejora en la percepción de seguridad en las ocho ciudades evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU); seis de ellas pertenecen a la región oriente.

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“La coordinación de acciones, entre los tres órdenes de gobierno, permite que avancemos en materia de seguridad para las familias de la Zona Oriente”, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Mando Unificado Zona Oriente coordina despliegues estratégicos, patrullajes preventivos, filtros de revisión y operativos focalizados en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Con el propósito de mantener calles, colonias y espacios públicos seguros para la población, el Gobierno del Estado de México mantiene las acciones tácticas que integran la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger a las y los mexiquenses.

En la sesión número 145 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de Policía Estatal, así como presidentas y presidentes municipales de la zona; representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

Este lunes inicié las actividades en #Ecatepec, donde encabecé la Mesa de Paz.

Durante la reunión, el General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que, desde el inicio de esta estrategia, se cuenta con una baja de 36 % en homicidio doloso y… pic.twitter.com/HsTw5tru0d — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 3, 2026

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