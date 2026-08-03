Toma protesta nuevo coordinador interino de la Guardia Nacional en Puebla

El general brigadier de Guardia Nacional de Estado Mayor, Juan Ramón Corona Valencia, tomó posesión del cargo y rindió protesta de bandera como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional en Puebla, en una ceremonia encabezada por autoridades militares y con la asistencia del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien refrendó con su presencia el respaldo del Gobierno del Estado a la estrategia de seguridad que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la paz, la legalidad y la protección de las familias poblanas y de las y los mexicanos.

El acto protocolario fue presidido por el titular de la Primera Coordinación Territorial, general de división de Guardia Nacional de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, y contó con la participación de autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno. Conforme al ceremonial militar, se rindieron honores al Lábaro Patrio, se dio lectura a la orden extraordinaria mediante la cual se oficializó que, con efectos del 1 de agosto de 2026, asume el cargo como coordinador estatal interino de la Guardia Nacional en Puebla, Juan Ramón Corona Valencia, además de realizar la protesta de ley y la protesta de bandera.

El general de división Saúl Luna Jaimes encabeza la protesta de bandera del nuevo mando de la Guardia Nacional. ı Foto: Gobierno Puebla

Con esta ceremonia se refrenda la coordinación permanente entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Puebla para fortalecer las acciones de prevención, inteligencia y proximidad social que contribuyan a combatir la inseguridad y preservar el orden público.

TE RECOMENDAMOS: Gobernadora llama a emprender Marca GTO cumple 10 años impulsando el talento local hacia mercados globales

Para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, la seguridad constituye una prioridad permanente, por lo que mantiene una estrecha colaboración con las instituciones federales, en congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de salvaguardar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las y los poblanos.

Mandos civiles y castrenses refrendan la coordinación permanente para fortalecer las labores de seguridad en Puebla. ı Foto: Gobierno Puebla

Durante la ceremonia se destacó la trayectoria profesional del nuevo coordinador estatal interino, quien cuenta con más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, formación en administración militar, Estado Mayor y seguridad nacional, así como experiencia en operaciones estratégicas de seguridad y combate a la delincuencia organizada. Asimismo, en 2026 fue designado comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Huitzilopochtli, responsable de las acciones de seguridad para los equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol 2026, además de haber recibido diversas condecoraciones por perseverancia y mérito en la campaña contra el narcotráfico.

Mandos civiles y castrenses refrendan la coordinación permanente para fortalecer las labores de seguridad en Puebla. ı Foto: Gobierno Puebla

Con la participación del Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Poder Judicial y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Puebla reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instituciones federales para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Gobierno del Estado continuará en la suma de esfuerzos para preservar la paz, proteger la integridad de la población y consolidar condiciones de bienestar para las y los poblanos.

am