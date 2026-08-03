Michoacán destruye 721 tragamonedas y asesta golpe de 8.6 mdp al crimen

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la destrucción de 721 máquinas tragamonedas aseguradas en diversas regiones de Michoacán, como parte del debilitamiento a las estructuras delincuenciales que de manera mensual generaban un ingreso de 8 millones 650 mil pesos.

Detalló que durante esta administración se han asegurado 4 mil 383 de estos aparatos, producto de acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Fiscalía y Gobierno de Michoacán coordinan acciones para erradicar delitos vinculados a juegos ilegales. ı Foto: Gobierno Michoacán

Ramírez Bedolla hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar el uso de estos juegos de entretenimiento, ya que detrás de ellos existen delitos como las amenazas, la extorsión y el narcomenudeo, los cuales atentan contra la tranquilidad, la salud y el bienestar de la población.

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En este sentido, el mandatario estatal mencionó que con estos decomisos se combate de manera frontal el ilícito de extorsión y señaló que gracias a la reforma al Código Penal, en este año se han detenido a 48 personas por la comisión de dicho ilícito.

Autoridades de los tres niveles de gobierno inutilizan aparatos que financiaban a grupos delictivos. ı Foto: Gobierno Michoacán

Por su parte, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Israel Vega Rodríguez, comentó que estos aseguramientos representan una acción concreta y contundente del Estado Mexicano para combatir actividades delincuenciales que generan recursos económicos fuera de la ley.

Además, refirió que en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno continuarán fortaleciendo las capacidades de investigación e inteligencia para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.