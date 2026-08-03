Marca GTO cumple 10 años impulsando el talento local hacia mercados globales

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo junto a la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor, y jóvenes emprendedores durante la emisión de Conectando con la Gente.

Un proyecto universitario que comenzó en la cochera de una casa hoy fabrica artículos de piel para clientes de distintas partes del mundo. Una idea para ofrecer un producto mexicano diferente se convirtió en una marca de salsas presente en Australia, Canadá y Estados Unidos.

Las historias de Cinthya Paulina González Casamadrid y Kevin Mattingly Romo muestran que un emprendimiento puede comenzar con pocos recursos, pero crecer con perseverancia, preparación y el acompañamiento adecuado.

Durante una nueva emisión de Conectando con la Gente, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, invitó a las y los guanajuatenses a confiar en sus ideas, crear sus propios negocios y acercarse a las herramientas disponibles para fortalecer sus ingresos y los de sus familias.

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Emprendedores guanajuatenses consolidados bajo el sello Marca GTO, distintivo de calidad que agrupa a más de 9 mil 100 empresas en la entidad. ı Foto: Gobierno Guanajuato

“En Guanajuato hay mucho talento, creatividad y ganas de salir adelante. Lo que este Gobierno hace es poner los medios para que la gente pueda salir adelante por sí misma”, expresó la Gobernadora.

Acompañada por la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, la Gobernadora conversó con Paulina, propietaria de Paulina Casamadrid y PC Company Manufacture, y con Kevin, fundador de Salsas La Kalaka, dos jóvenes empresarios que forman parte de Marca Guanajuato y que ya comercializan sus productos fuera de México.

El programa estuvo dedicado a los más de diez años de Marca Guanajuato, distintivo que reconoce el origen, la calidad, la identidad y la competitividad de los productos y servicios hechos en el estado. Actualmente, suma 9 mil 130 empresas en los 46 municipios, de las cuales 3 mil 652 son lideradas por mujeres.

La Gobernadora Libia Dennise García encabeza la emisión de Conectando con la Gente para respaldar el talento y emprendimiento guanajuatense. ı Foto: Gobierno Guanajuato

“Quizá ese producto que hoy estás haciendo en tu casa mañana estará comercializándose en otras partes del mundo. Los sueños se pueden lograr cuando se trabaja y se cuenta con apoyos como los que tenemos en el Gobierno de la Gente”, dijo Libia Dennise.

De una cochera de León a los mercados internacionales

Paulina recordó que su empresa surgió como un proyecto universitario. En sus primeros años, el almacén estaba instalado en la cochera de su casa y trabajaba con pequeños sobrantes de piel para elaborar sus productos.

Con el paso del tiempo, el proyecto incorporó maquinaria, procesos, sistemas de producción y más talento guanajuatense. Hoy, su marca crea bolsas, carteras, cinturones y accesorios que combinan el diseño italiano con la tradición artesanal mexicana.

Libia Dennise García conversa con la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor, sobre el ecosistema de apoyo a miPyMEs en la entidad. ı Foto: Gobierno Guanajuato

Además, mediante PC Company Manufacture, desarrolla productos para 32 clientes nacionales e internacionales y genera trabajo para artesanos, tenerías, talleres y empresas especializadas.

“Empezamos con lo que teníamos. Ahora hemos exportado a Estados Unidos, Colombia, París y Australia, y en nuestras etiquetas ya no ponemos solamente ‘Hecho en México’; ponemos ‘Hecho en Guanajuato’”, compartió Paulina González.

Paulina explicó que el crecimiento de su empresa también representa una responsabilidad con las familias que participan en la cadena productiva.

“No abandonen su sueño. Un día les van a cerrar una puerta, después otra, pero quizá a la cuarta se las abrirán. Hay que seguir, porque cuando un proyecto crece ya no depende solamente de ti: hay familias detrás”, aconsejó a las y los jóvenes.

Autoridades estatales convocan a los guanajuatenses a consolidar sus proyectos productivos mediante los esquemas de financiamiento y vinculación de Marca Guanajuato. ı Foto: Gobierno Guanajuato

Su empresa nació en 2014 y posteriormente amplió sus operaciones para brindar servicios integrales de desarrollo de producto, manufactura, control de calidad, empaque y logística a otras marcas.

Emprender también significa aprender a resolver

Kevin quería crear un producto capaz de representar a México en otros países. Así surgió Salsas La Kalaka, una propuesta que combina sabores, distintos niveles de picor y una imagen inspirada en la cultura mexicana.

La característica tapa con forma de calavera convirtió cada botella en un producto reconocible y ayudó a que la marca encontrara un espacio en mercados nacionales e internacionales.

“Cuando emprendes, muchas veces te sientes solo con tus ideas. Al entrar a Marca Guanajuato conoces a otras personas que viven el mismo proceso, puedes compartir experiencias y te sientes escuchado y acompañado”, relató Kevin.

Para Kevin, gran parte de emprender consiste en aprender a resolver: entender a los clientes, modificar estrategias, conocer nuevos mercados y continuar incluso cuando el camino cambia.

“El 90 por ciento del trabajo de un emprendedor es resolver. Uno se va empapando del mercado y va encontrando hacia dónde dirigir su negocio. Anímense, salgan adelante y emprendan”, expresó.

Actualmente, su empresa fabrica 17 tipos de salsa y comercializa cinco variedades con la marca La Kalaka, bajo el lema: “No es solo picante, es sabor con actitud”.

Marca Guanajuato: acompañamiento para crecer

La Secretaria de Economía explicó que Marca Guanajuato no es únicamente un sello colocado en un producto. Es la puerta de entrada a un ecosistema que ofrece orientación para formalizar los negocios, certificación, capacitación, digitalización, encuentros comerciales, vinculación con compradores, exportación y acceso a financiamiento.

“Queremos que más personas se atrevan a emprender y que sepan que no están solas. Marca Guanajuato es un punto de partida y un acompañamiento permanente para que una empresa pueda pasar de un pequeño taller a una feria, de ahí a un escaparate nacional y después a los mercados internacionales”, señaló Cristina Villaseñor.

Durante 2025 se realizaron 19 encuentros comerciales en los que participaron 858 micro, pequeñas y medianas empresas, con ventas estimadas por más de 381 millones de pesos.

De enero a julio de 2026 se llevaron a cabo 20 encuentros y más de mil 246 citas de negocios, con la participación de 840 empresas proveedoras locales. De ellas, 519 cuentan con Marca Guanajuato y 282 son lideradas por mujeres. Las ventas estimadas superan los 377.8 millones de pesos.

Estas conexiones acercan a las empresas locales con cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y compañías de los sectores automotriz, agroalimentario, construcción, cuero-calzado, textil, químico, servicios y manufactura avanzada.

La Gobernadora destacó que, cuando una persona emprendedora recibe acompañamiento y logra consolidar su negocio, también abre oportunidades para otras personas, contrata talento, fortalece cadenas productivas y contribuye a mejorar las finanzas de más familias.

¿Cómo obtener el distintivo?

Para iniciar el proceso de incorporación a Marca Guanajuato, las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Estar ubicadas y operar en el estado de Guanajuato.

2.- Tener al menos tres meses de operación.

3.- Contar con Registro Federal de Contribuyentes en Guanajuato.

4.- Estar formalmente constituidas.

5.- Llenar la solicitud en línea.

Los requisitos forman parte de un proceso de evaluación y certificación. Cuando una empresa todavía no cumple con alguno de ellos, recibe orientación para fortalecer sus procesos y volver a intentarlo.

Las personas interesadas pueden consultar la información y comenzar su registro en sde.guanajuato.gob.mx, o acercarse a las oficinas de la Secretaría de Economía ubicadas en León, Irapuato, Celaya y Guanajuato capital, así como a sus oficinas de enlace.

Al cerrar el programa, Libia Dennise reiteró que el Gobierno de la Gente continuará cerca de quienes trabajan, innovan y desean construir una fuente propia de ingresos.

“Si hoy estás viendo esta conversación, quizá no sea casualidad. Tal vez ha llegado el momento de confiar en tu idea y acercarte a Marca Guanajuato. Es sencillo, está a tu alcance y aquí encontrarás un Gobierno dispuesto a acompañarte”, concluyó la Gobernadora de la Gente.

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