Guanajuato, la ciudad donde México cuenta su historia

Una vista de la ciudad desde el Monumento al Pípila.

La ciudad de Guanajuato, ubicada en el corazón del Bajío mexicano, es una de las metrópolis más fascinantes del país, pues ha sido escenario de episodios clave de la historia nacional, particularmente durante el movimiento de Independencia.

Este legado histórico, sumado a su vocación artística y cultural, consolidó a la urbe como un referente patrimonial. En 1988, la ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes fueron inscritas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La fachada del Teatro Juárez, una de las principales sedes del Cervantino. ı Foto: Especial

El Dato: Guanajuato capital fue el segundo destino del estado con más turistas en enero, al convocar a 189 mil 561 personas, lo cual representó un crecimiento anual de 42%.

Fundada formalmente en 1570 como Santa Fe de Guanajuato, su crecimiento durante la época colonial estuvo marcado por su ubicación estratégica, que la conectaba con la región centro y con ciudades mineras como Zacatecas y San Luis Potosí—, y por su intensa actividad en el ramo.

La explotación de vetas de oro y plata generó una gran prosperidad económica que permitió la construcción de majestuosas casas, templos y plazas que hoy se distribuyen sobre su singular geografía de callejones, túneles y laderas.

La alhóndiga de Granaditas, que se construyó durante el Virreinato. ı Foto: Especial

Actualmente, museos, galerías y recintos históricos permiten a los visitantes acercarse a su invaluable herencia cultural. Aunque el destino entero es un paraíso turístico, existen sitios emblemáticos que se han convertido en paradas obligadas para quienes recorren Guanajuato:

1. JARDÍN DE LA UNIÓN. Este agradable punto de reunión, de ambiente familiar y bohemio, es el corazón social de la metrópoli. Aquí confluyen el Templo de San Diego, un tradicional quiosco y restaurantes, bares y hoteles de gran tradición, como Casa Valadez. A unos pasos se alza la imponente fachada del Teatro Juárez, una de las construcciones más icónicas del país, reconocible por sus 12 columnas estriadas y las esculturas de las musas que coronan su techo.

1.8 millones de visitantes registró el estado de Guanajuato en enero pasado

2. MONUMENTO AL PÍPILA. Desde el funicular, ubicado junto al Teatro Juárez, se puede ascender hasta este mirador emblemático. La monumental estatua rinde homenaje a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, personaje que, según la tradición, ayudó a incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas durante una de las primeras batallas de la Independencia. Desde aquí se obtiene una de las vistas panorámicas más impresionantes de la ciudad.

3. ALHÓNDIGA DE GRANADITAS. Símbolo de la lucha independentista, este edificio fue escenario de una de las batallas más memorables de 1810. Actualmente, alberga un museo regional que explica la relevancia de este movimiento en la historia de México y de América Latina.

4. CALLEJÓN DEL BESO. Con apenas 68 centímetros en su punto más estrecho, es uno de los sitios más visitados de la ciudad. La leyenda de Carmen y don Carlos, quienes se besaban desde sus balcones pese a la oposición familiar, ha convertido este rincón en parada obligada para parejas que buscan sellar su amor con un beso de buena suerte.

La urbe ofrece también hermosas postales de noche. ı Foto: Especial

5. MUSEO DE LAS MOMIAS. Este recinto alberga una de las colecciones más amplias de cuerpos áridos del mundo, preservados gracias a las características del subsuelo guanajuatense. La experiencia combina historia, ciencia y tradición en un recorrido único.

6. FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO.. Si la visita coincide con finales de octubre, es posible disfrutar de uno de los encuentros artísticos más importantes de América Latina. Durante varias semanas, la ciudad se llena de conciertos, teatro, danza y literatura con talento nacional e internacional. Este año, el país invitado será Francia y tendrá lugar del 9 al 25 de octubre.

Con estos destinos, Guanajuato capital demuestra que es historia viva, arte en cada esquina y tradición que se respira en sus calles: un destino donde cada rincón y visita se convierten en una experiencia.