Puebla instala Puesto de Mando Protección Civil ante lluvias y ciclones

El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la firma del protocolo para la instalación de la unidad operativa regional.

Puebla da un paso crucial en la seguridad de sus habitantes; la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado instalaron el primer Puesto de Comando en la región centro del país. Este centro busca fortalecer la prevención y atención de emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones, protegiendo la vida y el patrimonio de miles de familias poblanas. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, destacó el rol pionero de Puebla y la importancia de la participación ciudadana, afirmando que “la protección civil se hace en la calle”. La entidad enfrenta desafíos: 116 de sus 217 municipios presentan riesgo de inundación, con 148 puntos críticos. Mantener limpios cauces y calles puede reducir las inundaciones hasta en un 30 por ciento.

“Atender la Protección Civil significa prevenir”, afirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó la prevención: “Atender la Protección Civil significa prevenir”. Resaltó la mejora en la capacidad de respuesta gracias al trabajo conjunto con Federación, municipios y Fuerzas Armadas. La instalación de estos puestos es vital para una atención oportuna en regiones como la Sierra Norte, utilizando maquinaria y personal especializado, priorizando la coordinación sobre el protagonismo.

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El coronel Bernabé López Santos, coordinador general de Protección Civil del Estado, informó sobre el notable fortalecimiento operativo: personal de 53 a 210 elementos, seis brigadas multifuncionales y cobertura ampliada de 11 a 24 coordinaciones regionales, con nuevas instalaciones y vehículos. Este Puesto de Comando centralizará información, coordinará recursos y dirigirá operaciones para atender eficazmente incendios, inundaciones y otras emergencias.

La formalización se dio durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2026, con la participación de 50 presidentes municipales presenciales y 101 virtuales, demostrando el amplio compromiso. La coordinadora nacional y el gobernador firmaron el acta, reforzando la coordinación interinstitucional para la atención de riesgos hidrometeorológicos y la protección de las familias poblanas. El Gobierno de Puebla reitera su compromiso de trabajar de la mano con todos los órdenes de gobierno y la sociedad para fomentar una cultura de prevención y mejorar la respuesta.

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JVR