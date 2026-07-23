Tula, Hidalgo: Nuevo hospital IMSS mejora atención médica regional

El gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, destacó que la obra responderá al dinamismo económico del municipio de Tula.

Habitantes de Tula y municipios aledaños verán fortalecida su atención médica con el avance del nuevo Hospital General de Zona (HGZ) del IMSS; este nosocomio, que ya opera servicios clave, ampliará la capacidad de respuesta para miles de derechohabientes.

La supervisión del director general del IMSS, Zoé Robledo, junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó los progresos en la construcción y puesta en marcha del HGZ Tula; servicios como Trato Digno, consulta externa, laboratorio y Medicina Física y Rehabilitación ya están disponibles.

Este hospital se perfila como uno de los más importantes de la zona, diseñado para albergar 298 camas y ofrecer 34 especialidades; contará con tecnología de punta: tomógrafo, mastógrafo digital, salas de hemodiálisis y quimioterapia, además de una Unidad de Cuidados Intensivos.

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El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, constató la activación de los primeros módulos de atención especializada. ı Foto: Especial.

Zoé Robledo destacó la importancia de esta infraestructura: “Va a ayudar tanto a toda esta región que tiene un crecimiento importantísimo de empleo, de actividad económica y que eso siempre debe estar acompañado de seguridad social”; subrayó el impacto directo del hospital en el bienestar y desarrollo de la comunidad.

La construcción de este centro médico responde al compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de robustecer la infraestructura pública de salud y asegurar el acceso a servicios de calidad para todos los mexicanos.

El nuevo HGZ complementa la red de atención del IMSS en la región, que ya cuenta con una Unidad de Medicina Familiar (UMF) operativa desde hace dos años y atiende 400 consultas diarias; esta suma de esfuerzos busca optimizar la cobertura y la calidad de los servicios de salud para los habitantes de Tula y sus alrededores.

La apertura del Hospital General de Zona de Tula representará un avance significativo para el sistema de salud en Hidalgo, al ofrecer una atención más especializada y cercana a las necesidades de la población; la visita de supervisión, que contó con autoridades del gobierno de Hidalgo, del IMSS estatal, directivos del nosocomio y representantes de la constructora, reafirma el compromiso conjunto para su pronta operación.

🏥💚 Junto al gobernador @juliomenchaca_ supervisamos el Hospital General de Zona No. 5 de Tula, Hidalgo, un hospital que ya brinda atención médica desde abril y que continúa incorporando nuevos servicios para beneficio de las y los hidalguenses.



🔬 Con 298 camas, 34… pic.twitter.com/O9LzzQ2mkX — Zoé Robledo (@zoerobledo) July 23, 2026

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JVR