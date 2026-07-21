Sanciones, impuestas conforme a la ley

Buen Gobierno inhabilita a dos empresas por irregularidades en contratos con el IMSS

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con el Gobierno federal

Aspecto de la sede de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Aspecto de la sede de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Foto: Especial
Por:
Tania Gómez

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con el Gobierno federal.

De acuerdo con la dependencia, Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año y tres meses, luego de que proporcionó información falsa durante la adjudicación directa para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología correspondiente a 2021.

La Secretaría explicó que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público”, cuando en realidad uno de sus accionistas laboraba como servidor público en el IMSS.

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La notificación de esta sanción fue realizada el 10 de julio de 2026.

En tanto, Protein, S.A. de C.V. recibió una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por tres meses, debido a que incumplió un contrato derivado de la Adjudicación Directa para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos.

La dependencia precisó que la empresa “omitió entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas” de cloroquina, con lo que incumplió las obligaciones establecidas en el contrato abierto correspondiente. La notificación de la sanción se efectuó el 9 de julio de 2026.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ambas sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación y que las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrán participar, por sí mismas o mediante intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La dependencia señaló que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas, además de que las empresas cuentan con el derecho de impugnarlas.

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