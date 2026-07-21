Buen Gobierno inhabilita a dos empresas por irregularidades en contratos con el IMSS

Aspecto de la sede de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con el Gobierno federal.

De acuerdo con la dependencia, Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año y tres meses, luego de que proporcionó información falsa durante la adjudicación directa para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología correspondiente a 2021.

La Secretaría explicó que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público”, cuando en realidad uno de sus accionistas laboraba como servidor público en el IMSS.

La notificación de esta sanción fue realizada el 10 de julio de 2026.

En tanto, Protein, S.A. de C.V. recibió una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por tres meses, debido a que incumplió un contrato derivado de la Adjudicación Directa para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos.

La dependencia precisó que la empresa “omitió entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas” de cloroquina, con lo que incumplió las obligaciones establecidas en el contrato abierto correspondiente. La notificación de la sanción se efectuó el 9 de julio de 2026.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ambas sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación y que las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrán participar, por sí mismas o mediante intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La dependencia señaló que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas, además de que las empresas cuentan con el derecho de impugnarlas.

Te puede interesar:

- Condenan a El Mayo a cárcel de por vida entre mea culpa y amagos de la DEA

. Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR