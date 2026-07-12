Vulneró protección a datos personales, asegura

Buen Gobierno multa a la FMF con 42.8 mdp por irregularidades en el FAN ID

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que la FMF no informó adecuadamente sobre el carácter sensible de las fotografías ni obtuvo un consentimiento válido

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la FMF por irregularidades en el tratamiento de datos biométricos mediante el sistema FAN ID.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la FMF por irregularidades en el tratamiento de datos biométricos mediante el sistema FAN ID. Foto: La Razón (con material Especial)
Por:
Elizabeth Hernández

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF) por incumplir la legislación sobre protección de datos personales mediante el sistema FAN ID.

El procedimiento administrativo concluyó que la organización cometió dos infracciones durante la recopilación de información biométrica de los aficionados.

Falta de claridad sobre uso de fotos, primera causa

A través de un comunicado, Buen Gobierno explicó que la primera infracción consistió en no advertir dentro del aviso de privacidad que las fotografías solicitadas tenían el carácter de datos sensibles.

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Dicha omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento aplicado a sus imágenes y pudieran decidir de forma informada sobre su entrega.

De acuerdo con la resolución, la FMF debía explicar de manera expresa la naturaleza de esos registros y las condiciones bajo las cuales los utilizaría.

Ambiguo consentimiento para procesar información sensible, la segunda

La segunda correspondió al consentimiento requerido para procesar información sensible. El mecanismo empleado sólo pedía marcar una casilla dentro de una página web, sin firma autógrafa, electrónica u otro método de autenticación que comprobara la identidad de quien otorgaba la autorización.

Buen Gobierno señaló que la ley exige una aprobación expresa, escrita e inequívoca para este tipo de tratamiento. La opción digital utilizada por la Federación no acreditó de forma indudable que el propio titular permitió el uso de sus datos.

Además, la dependencia determinó que la asociación incumplió los principios de responsabilidad y licitud, debido a que no adoptó medidas suficientes para garantizar el manejo adecuado de la información obtenida por medio de FAN ID.

FMF puede impugnar determinación

Para fijar el monto, la autoridad consideró la gravedad de las infracciones, el carácter sensible de los datos biométricos y la capacidad económica de la FMF. Ese último criterio tomó como referencia su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

Respecto de la notificación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que el acto obedeció a los plazos establecidos en la legislación y al desarrollo del expediente administrativo. La resolución no impide que la organización recurra a los medios de defensa previstos en el sistema jurídico.

Como parte de ese proceso, la Federación Mexicana de Futbol podrá impugnar la determinación si lo considera procedente.

La dependencia anticipó que defenderá la legalidad de la sanción al sostener que se emitió con "estricto apego a derecho" y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.

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