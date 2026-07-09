Investigan adjudicación directa de contrato multimillonario otorgado por Pemex y Víctor Rodríguez Padilla

La adjudicación directa de un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos destinados a labores de seguridad de Petróleos Mexicanos es objeto de una denuncia presentada ante diversas autoridades federales.

De acuerdo con información publicada por el medio digital EL CEO, la asignación fue realizada durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla y actualmente se solicita revisar la legalidad del procedimiento.

El contrato PMX-2025-98-347 fue otorgado al consorcio conformado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., mediante un procedimiento de excepción a la licitación pública previsto en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos. La empresa argumentó razones de seguridad nacional, seguridad pública y protección de instalaciones estratégicas para justificar la adjudicación.

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La denuncia fue presentada el 6 de julio con el folio 91171/2026 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y posteriormente remitida a la UIF, SAT, FGR, ASF y al Órgano Interno de Control en Pemex, entre otras instancias. En ella se solicita revisar la legalidad del procedimiento, la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, la posible existencia de beneficiarios finales distintos de los registrados y la eventual presencia de conflictos de interés.

El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, equivalente a mil 271 días, e incluye el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por año para tareas de seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos, además de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución de unidades.

La distribución presupuestal contempla 695.5 millones de pesos durante 2025; mil 379.7 millones para 2026; la misma cantidad para 2027, y mil 383.5 millones de pesos para 2028. Los recursos forman parte de un esquema de contratación destinado a cubrir las necesidades operativas de Pemex en materia de seguridad estratégica.

Como parte de la investigación, el medio digital documentó que en el domicilio registrado por Impulsa Tu Ganancia, ubicado en Metepec, Estado de México, no fue localizado personal de la empresa ni identificación alguna que acreditara su presencia. Personal del inmueble indicó que el representante no acude de manera habitual y que cualquier comunicación se realiza exclusivamente por correo electrónico.

La revisión de documentos corporativos permitió establecer que el edificio corresponde al Grupo Inmobiliario Green Land, propiedad de Paulina Pliego Hernández, quien presuntamente mantiene parentesco con Alberto Pliego Hernández, propietario y representante legal de Impulsa Tu Ganancia. Además, la documentación identifica como accionistas de Arrendo Serv a José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo.

La denuncia también incorpora antecedentes corporativos que, a consideración de los promoventes, justifican una investigación sobre posibles relaciones empresariales no reveladas. Entre ellas se mencionan vínculos de Impulsa Tu Ganancia con Time 2 Lease y coincidencias de representantes y accionistas con empresas relacionadas con el grupo Surman, así como antecedentes societarios de Lorena Montserrat Martínez Aguilar vinculados con Alberto Manuel Mena Palacios y empresas como CA Soluciones Financieras y Continental Automotriz.

Finalmente, el escrito solicita que las autoridades determinen si existen beneficiarios finales distintos de los registrados oficialmente y verifiquen posibles vínculos personales, patrimoniales, comerciales o de negocios entre las empresas beneficiadas y Carlos Alberto Ulloa Pérez, director general de Birmex. La intención, señala la denuncia, es descartar conflictos de interés o cualquier circunstancia que pudiera haber influido en la contratación del contrato multimillonario.

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FGR