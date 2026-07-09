Este es el precio del dólar HOY jueves 9 de julio de 2026

El peso mexicano se había mantenido por debajo de las 17.50 unidades por dólar, sin embargo, durante el inicio de esta semana sufrió una ligera pérdida.
De esta forma, este jueves 9 de julio la moneda nacional se cotiza en 17.56 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 8 de julio en 17.5533 por cada divisa estadounidense.
Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.5993 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.4958 pesos por dólar.
FMI baja estimación de crecimiento; la pasa de 1.6% a 1.2%
Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?
En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 9 de julio:
- Afirme: 16.50 a la compra – 18.10 a la venta
- Banco Azteca: 16.55 a la compra – 18.19 a la venta
- Banco de México, FIX del miércoles: 17.5993
- Bank of America: 16.6113 a la compra – 18.5529 a la venta
- Banorte: 16.35 a la compra – 17.95 a la venta
- BBVA Bancomer: 16.37 a la compra – 17.50 a la venta
- Grupo Financiero Multiva: 17.61 a la compra – N/A a la venta
- Intercam: 16.9326 a la compra – 17.9476 a la venta
¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?
¿Quieres este jueves 9 de julio cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.
Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.56 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.
Te puede interesar:
- Periodo prolongado de revisiones anuales del T-MEC puede agravar incertidumbre: Fitch Ratings
- Con Acuerdo Global Modernizado, México consolida su diversificación comercial: Secretaría de Economía
- Profeco da cuenta de operativo por Mundial
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT