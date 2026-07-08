Con Acuerdo Global Modernizado, México consolida su diversificación comercial: Secretaría de Economía

El Acuerdo Global Modernizado fue firmado en mayo entre México y la Unión Europea.

Luego de que el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado (AGM), que fue firmado en mayo entre México y la Unión Europea, la Secretaría de Economía (SE) sostuvo que el país consolida su diversificación comercial, amplía el acceso de los productos nacionales al mercado europeo y que probablemente entre en vigor en este año.

“Esta es una buena noticia para México ya que se espera un aumento en las exportaciones agropecuarias, de industria automotriz, autopartes y otros sectores”, agregó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE.

Tras la aprobación, resaltó que la Unión Europea ya concluyó con la “parte sustantiva de su proceso de ratificación” y ahora le corresponde al Senado de la República hacer lo conducente para que el acuerdo entre en vigor.

Asimismo, añadió que, “el Acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio, es decir, con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica”.

Este instrumento permitirá que los productos nacionales ingresen a un mercado de más de 450 millones de consumidores, y también se inaugura una nueva etapa para atraer inversión y profundizar la relación económica con uno de los bloques comerciales más importantes del mundo.

El AGM sustituirá el anterior marco, aún vigente, que funciona desde el año 2000 y permitirá que las exportaciones mexicanas ingresen a los países con un trato preferencial arancelario.

Con este avance, México consolida su posición estratégica como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a los dos mercados más grandes del mundo: América del Norte, mediante el T-MEC, y la Unión Europea.

De acuerdo con la SE, en 2025, el comercio bilateral sumó 88 mil 306 millones de dólares. Bajo este escenario, el bloque europeo se mantuvo como el tercer socio comercial de México y su segundo mercado de exportación.

Sobre las exportaciones, México envió productos por un valor de 23 mil 817 millones de dólares, lo que equivale al 3.6 por ciento de su total exportado; y en materia de inversión, la Unión Europea se consolidó como el segundo mayor inversionista en el país, captando 9 mil 887 millones de dólares de inversión directa, cifra que representó el 24.2 por ciento del total nacional.

Buenas noticias hoy : pic.twitter.com/sxXvNzKCuM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

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FGR