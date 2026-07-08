Renovación de tratado con Unión Europea facilitará exportaciones, destaca CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación del Acuerdo Global Modernizado que el Parlamento Europeo avaló en las últimas horas y con el cual, dijo, se verán beneficiadas las exportaciones e inversiones para México.

En su última sesión, el Parlamento avaló la renovación del acuerdo comercial entre México y los 27 países que integran aquella región y que entre sus principales términos está la eliminación de aranceles para la mayoría de los artículos del intercambio comercial.

La mandataria mexicana estimó que con la renovación se facilitarán las inversiones y la venta de productos mexicanos hacia el territorio europeo, pues permitirá garantizar nuevos mercados.

“Facilita inversiones facilita exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces, algo importante para México”, dijo Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

El 22 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a la Presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, quien se comprometió a realizar una inversión de cinco mil millones de euros en México, pues comentó que se encontraron coincidencias del Global Gateway con el Plan México.

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FGR