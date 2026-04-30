Sheinbaum habla con presidente del Consejo Europeo; ultiman detalles para firma de Acuerdo UE - México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras una llamada con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se acordó que la capital de nuestro país será sede de la Cumbre México - Unión Europea en mayo, en donde, además, se firmará el Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes.

A través de una publicación en redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada con António Costa, en la cual se delinearon temas pendientes en la agenda entre México y la Unión Europea.

Así, explicó, se acordó que, el 22 de mayo, la Ciudad de México será sede de la Cumbre México - Unión Europea, al cual asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con quien, además, se firmará el Acuerdo Global Modernizado.

Bandera de la Unión Europea. ı Foto: Flickr Naroh

“Una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”, escribió al respecto Claudia Sheinbaum.

A la llamada de la presidenta con António Costa la acompañó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, como se aprecia en la fotografía que compartió la mandataria federal.

Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/cE5FOCI5dI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

Apenas el martes 21 de abril, Velasco Álvarez se reunió en persona con António Costa con el propósito, como se explicó en ese momento, de “afinar detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea”.

“[Roberto Velasco] sostuvo un positivo encuentro con António Costa, presidente del Consejo Europeo, sobre cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión”, se lee en un comunicado de la SRE.

En el mismo sentido, el canciller dialogó con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva; con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, y con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

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