‘Verdad, justicia y defensa de la soberanía’: Sheinbaum ante acusación de EU de narco a Rubén Rocha

“Como Presidenta mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó este jueves Claudia Sheinbaum ante la acusación de Estados Unidos de narco al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Un expediente federal en Nueva York, dado a conocer este miércoles, colocó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a funcionarios de alto nivel en el centro de una presunta conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, con apoyo directo del Cártel de Sinaloa.

La acusación incluye a un senador en funciones, mandos de seguridad y autoridades municipales, a quienes señala por brindar protección, recibir sobornos y facilitar operaciones criminales.

El documento, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, identificó a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre los implicados en una red que posiblemente colaboró con la facción de Los Chapitos para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.

“México es un país grandioso que establece una relación de iguales, nunca de subordinación. Mi posición ante estos hechos es verdad justicia y defensa de la soberanía. Sí la FGR recibe prueban contundentes conforme a la legislación mexicana o encuentra elementos de un delito, deberá proceder, lo he dicho siempre, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el asunto de estas acusaciones es político”, Claudia Sheinbaum al leer un comunicado este jueves.

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FGR