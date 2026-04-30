¿El día del trabajo se trabaja? Esto dice la Ley

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, deido a que las organizaciones laborales ratificaron la defensa de sus derechos y la expresión de sus demandas, tal como la reducción de las jornadas laborales.

De acuedo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en México fue la Casa del Obrero Mundial la que; durante la Revolución Mexicana, decidió conmemorar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo.

Es por esto que desde 1913 en México el 1 de mayo es una conmemoración tradicional, en la que se recuerda que la lucha de las y los trabajadores para tener mejores condiciones laborales continúa vigente.

Día del Trabajo ı Foto: Especial

¿El 1 de mayo se trabaja?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el artículo 74 los días de descanso obligatorios, mejor conocidos como días festivos, días feriados o días de asueto obligatorio.

Debido a esto, el viernes 1 de mayo es un día feriado, por lo que las y los trabajadores no tienen la obligacion de acudir a sus centros de trabajo para prestar sus servicios.

Los días de descanso obligatorio son los siguientes:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

Día del Trabajo ı Foto: Especial

En caso de que alguna trabajadora o trabajador deba prestar sus servicios en un día de descanso obligatorio, el artículo 75 de la LFT establece que tienen el derecho de recibir un salario doble adicional a su salario diario.

Por esto, quienes deban trabajar durante un día feriado deben recibir un pago triple por día, y en caso de que este día caiga en domingo, se debe cubrir también el pago de la prima dominical.

Quienes requieran atención por parte de la Profedet pueden acudir a cualquiera de sus oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; o bien, llamar al número 079 de la línea del Gobierno de México para tener atención vía telefónica.

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