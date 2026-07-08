México sube tono por caso de El Mayo: ¿quién miente... quién acuerda con crimen?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, mintió cuando negó que alguna agencia de su país intervino en México para la extracción irregular del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en 2024, para llevarlo ante autoridades norteamericanas, contexto en el cual ahora la Fiscalía General de la República (FGR) exigirá al FBI que rinda una explicación.

A raíz del reportaje que la semana pasada dio a conocer que el FBI donó a un museo en Texas la aeronave en la que El Mayo y uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, viajaron desde México a territorio de la Unión Americana, donde fueron detenidos, se expuso en la conferencia presidencial una línea de tiempo en la que se deja ver la coincidencia entre esta extracción y los aparentes beneficios procesales que el gobierno estadounidense concedió a otro de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán, quien fue extraditado a dicho país un año antes.

El Dato: tras donar el avión, el FBI dijo que 2 de sus agentes “llevaron a cabo con éxito la detención —altamente compleja, secreta y audaz— de dos de los fugitivos más buscados”.

“Recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar? Pues hasta ahora, parece que sí, que sí nos dijeron mentiras al Gobierno de México”, cuestionó la mandataria federal.

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Sheinbaum Pardo advirtió que si el exdiplomático mintió, no sólo estaría violando la Constitución mexicana, sino también tratados internacionales lo cual, remarcó, México nunca ha hecho.

LA PRESIDENTA, ayer, en Palacio Nacional ı Foto: Especial

A pesar de la sospecha que confirmaría una intervención de la agencia estadounidense en territorio mexicano, la Presidenta descartó aplicar el artículo 74 de la Ley de Seguridad Interior, que indica que cuando se compruebe que un gobierno extranjero sustraiga a algún mexicano para presentarlo ante su sistema de justicia, México deberá suspender los convenios de colaboración bilateral.

Sostuvo que “más allá de las sanciones o medidas judiciales”, el objetivo de exponer el caso es que el mismo “quede claro”, en el marco de la reciprocidad que debe haber en la relación. Además, recordó que no se podría imponer una sanción a Ken Salazar, porque cuenta con inmunidad diplomática.

“Tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad, esto es muy importante. No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo. Eso habla de reciprocidad y que somos naciones que establecemos una relación de iguales”, subrayó.

LA MANDATARIA federal y la titular de Gobernación, ayer, en conferencia ı Foto: Especial

Como refuerzo de la sospecha, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, expuso una línea de tiempo del caso, cuyo inicio se considera el 5 de enero de 2023, cuando México capturó en Culiacán a Ovidio Guzmán y para el 15 de septiembre de ese mismo año se extraditó a Estados Unidos.

El 25 de julio de 2024, la Embajada estadounidense informó un cambio de medida cautelar a El Ratón, sin que se consultara con el Gobierno mexicano, lo cual resulta violatorio del tratado de extradición entre ambos países.

Remarcó que mientras eso ocurría, el mismo día El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López viajaron a bordo de un avión que salió de México rumbo a la Unión Americana, sin que la aeronave encendiera su localizador hasta momentos antes de aterrizar en Santa Teresa, donde ambos fueron detenidos.

Para el 31 de julio del mismo año, nuestro país pidió a la embajada de EU que informara si participaron agencias de esa nación en la captura; el 9 de agosto, el entonces embajador, Ken Salazar, aseguró de manera pública que ninguna intervino.

En medio de toda esta controversia, el 9 de mayo de 2025, Estados Unidos recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán. De allí, lo último que se supo de este caso fue el reportaje de la semana pasada, que reveló la donación del avión, por parte del FBI a un museo, para que se exhibiera como parte de las evidencias de los operativos que realiza.

A partir de la coincidencia de estos hechos, la secretaria refirió que las versiones del gobierno estadounidense fueron contradictorias y apuntan a que alguna de las partes mitió. Advirtió que si se confirma la participación del FBI sin informar a México, esto representará una violacion a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Estados Americanos, a la Constitucion Mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.: “Lo más relevante y, en su caso: ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, pidió a la FGR que solicite formalmente al FBI que rinda un informe sobre la donación de la avioneta a un museo.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que la buena relación que México busca mantener con Estados Unidos no significa que vaya a ceder a la subordinación ni a lo que aquel país diga.

“Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, por el bien de ambos pueblos, por el bien de ambas naciones. Pero eso no quiere decir que nosotros bajemos la cabeza, tampoco quiere decir que nos vamos a subordinar, tampoco quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan, porque en una relación puede haber diferencias”, dijo.

Insistió en que es necesario que se sepa que hay versiones distintas respecto a la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, porque si el exembajador mintió no sólo lo hizo con México, sino también a su propio país.

Sostuvo que el pronunciamiento no se hace en defensa de los criminales o que esto implique que no se les deba detener, sino que las acciones para capturarlos deben de apegarse a la ley.

“Además, de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa. Nadie dice que no se deba detener a los delincuentes, y siempre dentro del margen de la ley, dentro de la ley —no como hizo Calderón, fuera de la ley—, dentro de la ley. Y por eso, las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones, siempre; pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad”, remarcó.

Disminuyen 44% los homicidios en Sinaloa

| Por Yulia Bonilla |

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que, tras la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, el promedio diario de homicidios dolosos en el estado se redujo 44 por ciento; además, se debilitó la capacidad operativa de organizaciones criminales mediante detenciones, aseguramientos de armas, drogas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Comentó que, al inicio del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se identificó una “situación extraordinaria de violencia”, provocada por la disputa entre facciones criminales del Cártel de Sinaloa.

El Dato: durante el sexenio del expresidente AMLO fueron detenidos 738 integrantes del Cártel de Sinaloa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, recordó el funcionario.

La captura de Ismael El Mayo derivó en un incremento de 232 por ciento en los homicidios dolosos a partir de septiembre de 2024. Tras este hecho, en diciembre, se instruyó el Plan Sinaloa, para reforzar el despliegue de las fuerzas de seguridad federales, así como la aplicación de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas con generadores de violencia.

Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

García Harfuch comentó que en junio de 2025 se observó otro “punto de tensión” por disputas entre grupos delincuenciales tras el abatimiento de Jorge Humberto alias “El Perris” y la célula de “Los Avendaño”, quienes pertenecían al grupo delincuencial de “Los Chapos” y pasan a formar posteriormente parte de “Los Mayos”.

Desde entonces, dijo, el promedio diario de asesinatos se contuvo y se ha identificado una reducción del 44 por ciento.

“La Estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, las acciones del Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta de México, se han incrementado mes con mes y las detenciones también se han incrementado mes con mes”, sostuvo.

Actualmente, el despliegue es de 16 mil 440 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

Otro de los resultados de la estrategia es la detención de dos mil 540 personas vinculadas a delitos de alto impacto en la entidad, lo cual ha afectado de manera importante la estructura de grupos como Los Mayos y Los Chapos.

Además se aseguraron más de 94.5 toneladas de droga, entre ellas mil 300 kilogramos y dos millones de pastillas de fentanilo, así como cinco mil 900 armas de fuego y alrededor de un millón de cartuchos, lo cual representa 20 por ciento de las armas aseguradas en todo México en lo que va del sexenio.

“Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, dañan a las familias sinaloenses, trafican drogas, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen la capacidad operativa”, remarcó.

Asimismo, indicó que durante ese periodo fueron desmantelados dos mil 412 narcolaboratorios para la producción de metanfetamina, con lo que, afirmó, se afectó la capacidad financiera y operativa de las organizaciones criminales.

Indagan a Los Chapitos por huachicol de agua

| Por Yulia Bonilla |

Existe una investigación en curso relacionada con la célula criminal de Los Chapitos, por su presunta participación en tomas clandestinas con las que se limita y lucra con la disponibilidad de agua en Sinaloa, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que está a cargo de la indagatoria y sostuvo que actuarán si las indagatorias acreditan la participación de integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa en el control de los servicios de agua en la entidad.

Explicó que se ha recibido información sobre estos hechos, pero se requieren denuncias formales y elementos suficientes que permitan identificar a los responsables. “Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas”, dijo.

16 estados han documentado denuncias por este delito

El funcionario federal contrastó ese caso con denuncias recibidas en el estado de Durango por extorsión, las cuales, dijo, permitieron una intervención inmediata por parte de las autoridades.

En días recientes, diversos medios y agrupaciones al norte del país comenzaron a reportar sobre el asedio criminal que productores en Sinaloa padecen desde hace varios meses, el cual consiste en verse obligados a ceder en el pago de extorsiones y otros amagos delincuenciales para que criminales, asociados al Cártel de Sinaloa, no les corten el agua, debido a que este cártel consiguió intervenir en las redes de suministro.

Incluso los productores han señalado que los grupos criminales ya están coludidos con quienes conducen los distritos de riego y, a partir de este hecho, también tienen acceso a información personal sobre cada agricultor.

Además del control que ejercen sobre el recurso hídrico, se les acusa de incursionar también con cobros de piso sobre las parcelas de cultivo.