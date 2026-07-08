FMI baja estimación del PIB de México; la sitúa en 1.2% para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 1.2 por ciento al cierre del año, lo que significó una reducción de 0.4 puntos porcentuales frente a su estimación de abril cuando lo ubicó en 1.6 por ciento; además, redujo en 0.3 puntos porcentuales la proyección para 2027; el organismo destacó que la incertidumbre es el principal freno para el repunte de la actividad económica.

“En el caso de México, se proyecta que el crecimiento se acelere moderadamente gracias a unas políticas internas menos restrictivas, aunque la incertidumbre seguirá frenando la actividad”, indicó el organismo en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial.

El FMI también redujo su previsión del crecimiento mundial para 2026 hasta el 3.0 por ciento y advirtió de los riesgos que siguen planteando la guerra en Oriente Medio, la fragmentación del comercio y las posibles correcciones en las expectativas del mercado respecto a la inteligencia artificial.

La institución señaló que la economía mundial había evitado un deterioro más acusado como consecuencia de la guerra, gracias al impulso por la demanda en el sector tecnológico, que ha ayudado a compensar la caída del suministro energético relacionada con el conflicto.

Crecimiento de 1.2% para el PIB de México en 2026, estima FMI ı Foto: Cuartoscuro

Según indicó, el crecimiento debería repuntar hasta el 3.4 por ciento en 2027, aunque esta cifra sigue por debajo de la media del 3.5 por ciento registrada en 2024 y 2025.

También, elevó su previsión de inflación general para 2026 en 0.3 puntos porcentuales, al 4.7 por ciento con respecto a abril, pero señaló que debería descender al 3.9 por ciento el año que viene.

Los precios de la energía son ahora un 25 por ciento más altos que antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y se mantendrán en niveles elevados, según indicó.

La nueva previsión parte de la base de que el estrecho de Ormuz comenzará a reabrirse a mediados de julio, alcanzando las condiciones previas a la guerra en marzo de 2027.

“La economía mundial en su conjunto ha resistido, hasta ahora, el impacto de la guerra mejor de lo que se temía”, señaló el FMI.

Escudo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo indicó que las perspectivas son más favorables para los exportadores de energía y los países más integrados en el sector tecnológico, mientras que los importadores de materias primas que no están bien posicionados para beneficiarse de los avances en la IA registraron, en general, revisiones a la baja.

Se prevé que el crecimiento del comercio mundial se ralentice de manera drástica al 3.5 por ciento en 2026, desde el 5.0 por ciento de 2025 —un año marcado por una fuerte concentración de actividades antes de la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses—, para luego repuntar hasta el 4.3 por ciento en 2027.

Deniz Igan, jefa de la división de Estudios Económicos Mundiales del Departamento de Investigación del FMI, afirmó que la economía mundial está demostrando ser más resistente de lo esperado en abril, a pesar del impacto de la guerra y del cierre del estrecho de Ormuz.

Los precios son más altos y la confianza está baja, pero la liberación de reservas estratégicas de petróleo y de las existencias comerciales —junto con el aumento de la eficiencia energética— ayudaron a compensar la escasez de suministro. El sector privado también se adaptó con rapidez, encontrando rutas y suministros alternativos.

“Hasta ahora las cosas han ido bien, pero eso no elimina los factores de riesgo que existen, sobre todo con la guerra”, dijo a Reuters. Un colapso del acuerdo de paz y la reanudación de los combates podrían suponer grandes riesgos, ya que los países han agotado en gran medida sus reservas y tendrían menos margen de maniobra.

Actualización de los pronósticos de crecimiento del FMI para 2026:



🇺🇸 Estados Unidos:2,3%

🇩🇪 Alemania:0,7%

🇫🇷 Francia:0,6%

🇬🇧 Reino Unido:1,0%

🇨🇳 China:4,6%

🇯🇵 Japón:0,6%

🇮🇳 India:6,4%

🇷🇺 Rusia:1,1%

🇧🇷 Brasil:2,4%

🇸🇦 Arabia Saudita:1,7%

🇳🇬 Nigeria:4,1%https://t.co/z9d2EJN1ry pic.twitter.com/zRmcx6f3vU — FMI (@FMInoticias) July 8, 2026

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LMCT