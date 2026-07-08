Traslado de Toyota a EU será gradual

EL PRIMER SEMESTRE de este año mostró que la fabricación de vehículos ligeros tuvo una caída de 0.42 por ciento a tasa anual, mientras que la exportación aumentó 1.38 por ciento

Tras el anuncio de Toyota Motor de construir una planta nueva de automóviles en Texas, la Secretaría de Economía (SE) destacó que la armadora mantendrá sus operaciones en la planta de Guanajuato en donde se emplea a más de 2 mil 800 personas y que el traslado de una línea de producción a ese país será gradual; además, dijo tener confirmación de una inversión de más de 500 millones de dólares en el país, por otra armadora.

“La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, indicó a través de un comunicado.

La dependencia federal agregó que la compañía japonesa le informó hace unos días que transferirá la producción de vehículos Tacoma desde su planta en Tijuana, Baja California a Estados Unidos, “como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales”.

Asimismo, acotó que el traslado de la producción no se realizará de forma inmediata y será gradual con la meta de concluirse en 2030, “de igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”.

Y resaltó, que Toyota mantendrá su planta de fabricación en el estado de Guanajuato en donde más de 2 mil 800 personas tienen un trabajo y que genera miles de empleos indirectos para la región.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Gobierno federal se encontraba en conversaciones con la armadora para revisar el proceso de traslado de la planta de Tijuana, para que se garanticen las mejores condiciones para los trabajadores mexicanos y descartó que este tema esté relacionado con la decisión de EU de no prorrogar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No, no es de las revisiones anuales. El propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz. Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global. Y nosotros, pues garantizar el empleo y seguir con las inversiones”, dijo en su conferencia matutina.

El lunes, el fabricante japonés dijo que construirá un edificio de 2.5 millones de pies cuadrados en su complejo de San Antonio, Texas, e iniciará operaciones en 2030, además, generará dos mil empleos nuevos, y una vez que finalicen los trabajos de expansión trasladará su producción de Tacoma, Pickup de tamaño medio, pero destacó que seguirá fabricando este modelo en la planta de Guanajuato.

EXPORTACIÓN CAE. La exportación de vehículos ligeros se contrajo 9.2 por ciento en junio en su comparación con el mismo mes pero de 2025 y rompió con una racha de tres meses seguidos de incrementos; además, la producción también cayó 1.89 por ciento a tasa anual y acumuló dos meses seguidos con pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el sexto mes del año fueron exportados 301 mil 009 unidades, que muestra una caída de 30 mil 508 automotores respecto al mismo mes de 2025 cuando fueron colocados en el mercado externo 331 mil 517 automóviles ligeros.