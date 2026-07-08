Profeco da cuenta de operativo por Mundial

El operativo especial que realiza el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por motivo de la Copa del Mundo 2026 contó, hasta el 6 de julio, 699 visitas de verificación y 902 acciones de vigilancia de bienes y prestadores de servicios relacionados con la justa deportiva, entre las que se encuentran tres casos por presunto fraude en venta de boletos para partidos; el total de verificaciones ocurren en conjunto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en todo el país.

La institución especificó en un comunicado que estas acciones de verificación iniciaron el pasado 16 de febrero y continuarán hasta el próximo 19 de julio, día en que culmina el Mundial de Futbol, con el fin de atender y defender los derechos de las personas consumidoras durante la etapa de mayor afluencia, correspondiente a los partidos de cuartos, semifinales y final de la justa deportiva.

580 asesorías del 11 de junio al 6 de julio

Como medida informativa y de prevención, la Profeco colocó 46 mil 910 preciadores y ocho mil 977 carteles informativos sobre los derechos de los aficionados en materia de consumo, además, las atenciones están enfocadas en giros prioritarios y de alta afluencia de afición, desde hoteles, restaurantes, bares y cantinas, hasta tiendas de artículos deportivos y centros de apuestas; al mismo tiempo, monitoreó 101 mil 151 productos y brindó un total de 5 mil 177 asesorías a la población.

La procuraduría reveló que del 11 de junio, día del partido inaugural del Mundial, hasta el 6 de julio, fueron presentados tres casos por presunto fraude en la venta de boletos, los cuales fueron canalizados de forma inmediata ante las autoridades competentes para su investigación.

En relación a los viajantes por vía aérea, fueron instalados módulos de atención en los principales aeropuertos del país, mismos que contabilizan 585 asesorías por problemas de pérdida, cancelación, demora o sobreventa de vuelos en líneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, Arajet y Mexicana de Aviación.

Además, estos módulos aeroportuarios iniciaron 265 procesos de conciliación inmediata.