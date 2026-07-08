En 2025 más de 19.3 millones de personas sufrieron ciberacoso

El año pasado, entre mayo y octubre, 19 millones 394 mil 626 personas sufrieron ciberacoso en todo el país; no obstante, fue mayor la proporción de mujeres que de hombres, señaló el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el periodo de referencia, 10 millones 776 mil 280 mujeres fueron víctimas de ciberacoso, lo que significó un 21.5 por ciento del total de personas que utilizaron Internet en cualquier dispositivo, y aunque el porcentaje se redujo 0.6 puntos porcentuales respecto a 2024, continúa siendo mayor la proporción, respecto de los ocho millones 618 mil 346 hombres que también sufrieron acoso cibernético.

El Dato: Para denunciar ciberacoso en la CDMX, está la Policía Cibernética y la Unidad de Inteligencia Cibernética.

Entre las situaciones de ciberacoso que vivieron las personas usuarias de Internet fue el contacto mediante identidades falsas; mensajes y llamadas ofensivas; insinuaciones o propuestas sexuales; recibir contenido sexual; suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitios web; críticas por apariencia o clase social; publicar y/o enviar información personal, fotos o videos; publicar o vender imágenes y videos de contenido sexual; y otras situaciones.

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Del total de mujeres que fueron víctimas de ciberacoso, dos millones 701 mil 511 se concentraron entre los 20 a 29 años; dos millones 399 mil 399 entre los 30 a 39 años; dos millones 193 mil 172 entre los 12 a 19 años; un millón 704 mil 960 se ubicaron entre 40 a 49 años; un millón 34 mil 950, de 50 a 59 años y el resto que correspondió a 731 mil 018 mujeres entre 60 años y más.

Internet ı Foto: Especial

En el periodo de comparación de 2024 (julio de 2023 a agosto de 2024) contra el de 2025 (agosto de 2024 a octubre de 2025) y de acuerdo con los datos del Inegi, más mujeres fueron contactadas mediante identidades falsas, al pasar de 36 por ciento a 36.8 por ciento; llamadas ofensivas de 21 por ciento a 21.6 por ciento; rastreo de cuentas o sitios web de 18.1 por ciento a 19.3 por ciento; críticas por apariencia o clase social de 14.9 por ciento a 15 por ciento.

Por su parte, del total de hombres que sufrieron acoso cibernético en el periodo de referencia, dos millones 110 mil 988 se concentraron entre 20 a 29 años; siguió un millón 721 mil 591 de 12 a 19 años; un millón 705 mil 252 de 30 a 39 años; un millón 395 mil 165 de 40 a 49 años; 919 mil 848 de 50 a 59 años y 750 mil 496 de 60 años y más.

En el caso de los hombres, también experimentaron un aumento en algunas situaciones de ciberacoso; por ejemplo, el contacto mediante identidades falsas al pasar del 36 por ciento en 2024 a 37.8 por ciento en 2025; llamadas ofensivas, de 24.6 por ciento a 27.3 por ciento; rastreo de cuentas o sitios web, de 17.1 por ciento a 18 por ciento; críticas por apariencia o clase social, de 11.9 por ciento a 12.6 por ciento; amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar de 10.3 por ciento a 10.8 por ciento.

Del total de la población que vivió ciberacoso, el 24.2 por ciento dijo que vivió una situación hecha por conocidos, el 14.7 por ciento sostuvo que fueron conocidos y desconocidos y el 61.1 por ciento aseguró que fueron víctimas de desconocidos.

“A nivel nacional, de la población de 12 años y más que experimentó alguna situación de ciberacoso, 41.5 por ciento sufrió acoso mediante WhatsApp. Siguieron llamadas de teléfono celular y Facebook, con 36.5 y 29.7 por ciento, respectivamente”, agregó el Inegi.