Comercio México-EU, en récord: 404 mil mdd

Las exportaciones que realizó México hacia Estados Unidos durante mayo registraron un crecimiento de 17.4 por ciento en su comparación anual, con lo que México se consolidó como el principal socio comercial del país vecino, al superar a China, Taiwán, Canadá y Vietnam. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que el crecimiento fue gracias a que el país tiene un trato arancelario preferencial con EU respecto de otras naciones.

“Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron durante el mes de mayo un valor de 54 mil 180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes, según datos dados a conocer hoy por la Oficina del Censo de Estados Unidos”, indicó la SE.

El Dato: Hasta febrero las principales exportaciones de México a EU fueron ordenadores, vehículos automotores, piezas y accesorios y camiones de entrega.

En el quinto mes del año, las ventas nacionales hacia el país vecino fueron de 54 mil 179.6 millones de dólares, un avance de 17.4 por ciento, respecto a los 46 mil 113.1 mdd del mismo mes, pero de 2025; además, representaron 17.4 por ciento del total, lo que significó que fueron mayores a las de origen canadiense con 11.7 por ciento; Taiwán, 7.9 por ciento y China con 7.5 por ciento, indicó en un análisis el área de Estudios Económicos de Banamex.

Por su parte, las importaciones que México realizó desde EU, en el mes de referencia, se incrementaron en 17.4 por ciento, ya que pasaron de 28 mil 140 mdd a 33 mil 050.8 mdd.

Con el avance tanto de importaciones como exportaciones, el déficit comercial de Estados Unidos con México también registró un alza de 17.5 por ciento, al pasar de 17 mil 973.1 mdd en mayo del año pasado a 21 mil 128.8 mdd en el mismo mes, pero de 2026.

4404.6 mil mdd, el intercambio comercial de ambos países a mayo

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones hacia EU ascendieron a 242 mil 902.8 millones de dólares, un incremento de 10.8 por ciento luego de que, en el mismo lapso, pero de 2025 se ubicaran en 219 mil 139 millones de dólares.

Respecto a las importaciones de origen estadounidense que realizó México entre enero y mayo, se ubicaron en 161 mil 663.7 millones de dólares, un crecimiento de 15.43 por ciento luego de que, en los primeros cinco meses de 2025, éstas se ubicaron en 140 mil 045.3 millones de dólares, es decir, en la comparación el incremento se ubicó en 21 mil 618.4 millones de dólares.

Y sobre el déficit comercial estadounidense, aumentó y se ubicó en 81 mil 239.1 millones de dólares, un incremento de 2.7 por ciento, ya que en 2025 fue de 79 mil 093.7 mdd.

El área de Estudios Económicos de Banamex destacó que las importaciones de bienes que realizó EU, en los primeros cinco meses del año, se redujeron 4.7 por ciento, pero México tuvo una participación de 17 por ciento del total, “2.3 puntos porcentuales por arriba de la exhibida en el mismo periodo de 2025”, mientras que China se ubicó en 7.3 por ciento y 2.6 puntos porcentuales menos que el año pasado y Canadá en 11.4 por ciento y sólo 0.2 puntos porcentuales menos que en la comparación anual.

A su vez, entre enero y mayo de 2026, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, es decir, la suma de exportaciones e importaciones, se ubicó en 404 mil 566.5 millones de dólares, un nivel no visto antes, según datos de la Oficina del Censo, lo que resultó en un incremento de 12.63 por ciento ya que, en el mismo periodo de 2025 fue de 359 mil 184.3 millones de dólares.

Por debajo de México, en el periodo de los primeros cinco meses del año, se situó Canadá con 307 mil 479.3 mdd; China con 150 mil 060.7 mdd, Taiwán con 140 mil 824.9 millones de dólares y Vietnam con 105 mil 670 mdd.

“Con estos datos, México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam”, agregó la SE.

Asimismo, Economía destacó que, en el periodo de los últimos 12 meses, es decir, entre junio de 2025 y mayo de 2026, las exportaciones de México hacia Estados Unidos se ubicaron en 558 mil 078.8 mdd, lo que significó un incremento de 8.0 por ciento respecto del periodo anterior cuando fue de 516 mil 529.4 mdd, “mientras que las importaciones de México desde ese país sumaron 358 mil 900 millones de dólares, un 7.0 por ciento de incremento”.

En ese sentido, la dependencia federal destacó que, pese a los cambios en la política comercial de Estados Unidos y tras la imposición de mayores aranceles a nivel global, el país continúa rompiendo récords de exportaciones.

“El hecho de que, en el contexto de mayores aranceles impuestos por EU a nivel global, México esté rompiendo récords de exportaciones se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado de EU, la mejor a nivel mundial”, indicó Ebrard.