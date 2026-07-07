CFE electrifica México: 42 mil obras llevan energía a comunidades

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), parte del Gobierno de México, está llevando electricidad a miles de familias en comunidades que históricamente han carecido de este servicio básico. Este año, la CFE ha concluido 2,939 obras de electrificación, beneficiando a más de 63,000 habitantes, como parte de un plan ambicioso para alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.99% para finales de 2028.

Estas acciones se enmarcan en el “Programa de Justicia Energética” y el “Programa Prioritario de Obras 2025–2028”, diseñados para cerrar la brecha de desigualdad. La inversión actual en estos desarrollos ya supera los 1,167 millones de pesos. A largo plazo, se prevé la ejecución de 42,221 obras con un financiamiento total de 18,916 millones de pesos en las 32 entidades federativas.

Los recursos provienen principalmente del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (SENER), garantizando la viabilidad financiera. La política energética actual, coordinada por la dirección de la CFE, busca asegurar el acceso universal a la energía eléctrica, impulsando el desarrollo regional y mejorando las condiciones de vida en localidades rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas.

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La CFE continúa ampliando la red eléctrica del país. Este año concluimos 2,939 obras de electrificación, beneficiando a más de 63 mil habitantes y fortaleciendo el acceso a un servicio eléctrico confiable para… pic.twitter.com/ACc4Z6JNwz — CFEmx (@CFEmx) July 7, 2026

Para el año 2026, el programa contempla una fase crucial con la ejecución de 8,225 obras adicionales. Estas representarán una inyección económica de 2,726 millones de pesos y beneficiarán directamente a 84,400 habitantes en todos los estados de la República Mexicana. La planeación anual permite identificar las localidades con mayor rezago y menor cobertura eléctrica, concentrando los esfuerzos donde son más necesarios.

El despliegue de infraestructura forma parte de los objetivos del Programa de Justicia Energética para revertir la disparidad social en las entidades. ı Foto: Especial.

Estas acciones de la CFE reafirman el compromiso del gobierno federal con el bienestar de la población. El suministro de luz no solo es un servicio básico, sino un motor de progreso que abre puertas a la educación, la salud y nuevas oportunidades económicas en las regiones más apartadas del país. El personal de la empresa pública continúa trabajando arduamente para cumplir con esta ambiciosa meta, llevando la energía que transforma a todos los rincones de México y consolidando un futuro con mayor equidad para las y los mexicanos.

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JVR