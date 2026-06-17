Gobierno de Sheinbaum va por triplicar electrificación de México para alcanzar cobertura de 99.9%

La Presidenta de México junto a la titular de la CFE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha fijado entre sus metas triplicar el número de acciones para conseguir que la cobertura de electricidad a lo largo del país alcance 99.9 por ciento antes de que termine su sexenio.

Durante su conferencia presidencial, la mandataria ahondó en que con el Programa de Justicia Energética se llevarán a cabo más de 45 mil obras con una inversión de 21 mil 377 millones de pesos, para que en 2028 se alcance una cobertura casi total en todo México.

“México tiene un 98.5 por ciento de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”, dijo.

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La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, explicó que no se fija la meta del cien por ciento, porque todo el tiempo hay extensión de las comunidades, nuevos hogares y puntos que se habrán de seguir atendiendo.

Señaló que la justicia energética es hablar de desarrollo nacional, de igualdad territorial y de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el bienestar donde más se necesita, es electrificar 8 mil 247 localidades que están pendientes, por ello, la meta es alcanzar el 99.99 de cobertura eléctrica en el país y para ello se llevará a cabo un plan escalonado.

Expuso que en la actual administración se han llevado a cabo 17 mil 16 obras de electrificación, lo que representa un incremento del 300 por ciento respecto a lo hecho en los sexenios anteriores al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre el 2006 y el 2012 se realizaron 12 mil 630 obras, mientras que, del 2012 al 2018 fueron 14 mil 505, en tanto que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó un 35 por ciento, respecto a administraciones anteriores con 21 mil 645 obras.

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FGR