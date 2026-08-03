Desinformación y promoción de fórmulas comerciales, debilitan confianza en lactancia materna

En México solo el 34.2% de los bebés menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, esto debido a que la desinformación y promoción de fórmulas comerciales debilitan confianza en la lactancia materna.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en línea con el lema de este año, “La lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”, UNICEF en México llamó a fortalecer la educación en salud y nutrición para desmitificar ideas erróneas que generan dudas, inseguridad y desconfianza entre madres, padres, familias y personas cuidadoras, y que pueden afectar tanto el inicio como la continuidad de la lactancia.

Los mitos pueden ser reproducidos por el entorno familiar, el personal de salud e influencers en redes sociales. A ello se suma la promoción de fórmulas y alimentos infantiles; en México, más de la mitad de las fórmulas consumidas son recomendadas por personal de salud, de manera directa o mediante la presencia de marcas en artículos y regalos proporcionados por esta industria.

Este contexto contribuye a que apenas uno de cada tres bebés en México reciba lactancia materna exclusiva dentro de sus primeros seis meses de vida, una proporción aún por debajo del promedio en América Latina (42%) y distante de la meta global del 70% para 2030.

Como adelanto de un nuevo manual en desarrollo para contrarrestar la desinformación en torno a la lactancia, UNICEF comparte algunos de los mitos más extendidos en México.

Entre ellos se encuentran que el tamaño del pecho determina la capacidad de producir leche; que amamantar debe doler; que la cerveza aumenta la producción; o que el calostro no alimenta.

La evidencia científica disponible y las recomendaciones de la OMS y UNICEF señalan que la producción depende del tejido glandular y no del tamaño del seno; que el dolor persistente suele indicar un problema de agarre; que el alcohol disminuye la eyección de leche y pasa a la leche materna; y que el calostro aporta nutrientes y factores inmunológicos y de crecimiento esenciales.

También es falso que la leche materna deje de nutrir después de los seis meses, que no quite la sed o que una fórmula más costosa ofrezca necesariamente mayores beneficios.

La composición de la leche materna se adapta a las necesidades cambiantes del bebé y conserva nutrientes esenciales y beneficios inmunológicos más allá del primer año. Asimismo, todas las fórmulas infantiles comercializadas legalmente cumplen estándares nutricionales mínimos, y ninguna fórmula reproduce los componentes inmunológicos y bioactivos de la leche humana.

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FGR