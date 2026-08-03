Vinculan a proceso a ‘El Kado’, presunto integrante del Cártel Arellano Félix

Héctor Manuel "N", alias "El Kado", detenido el 22 de julio de 2026 en Valladolid, Yucatán.

Un juez vinculó a proceso a Héctor Manuel “N”, alias “El Kado” o “El Ka2ador”, relacionado con el Cártel Arellano Félix, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Kado” fue detenido el pasado 22 de julio en el municipio de Valladolid, Yucatán, por elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR, tras un intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó a Héctor Manuel “N” como un objetivo prioritario y uno de los principales operadores del Cártel Arellano Félix, vinculado con el trasiego de droga hacia Estados Unidos y delitos como extorsión y homicidio en Baja California.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

‘El Kado’ había sido detenido en 2016

De acuerdo con la FGR, “El Kado” había sido detenido en agosto de 2016 en el fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, Baja California, donde le aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

Sin embargo, quedó en libertad porque en ese momento el delito imputado no contemplaba prisión preventiva oficiosa y únicamente se acreditó arraigo domiciliario. Cuando se requirió su presencia en una audiencia, el individuo no acudió, por lo que las autoridades lo consideraron sustraído de la acción de la justicia y posteriormente consiguieron una orden de aprehensión.

No fue sino hasta este 2026 que la FGR ejecutó el mandato judicial contra Héctor Manuel “N” al interior del Centro de Reinserción Social de Mérida, adonde fue trasladado tras ser aprehendido el pasado 22 de julio, según el Registro Nacional de Detenciones.

“El Kado” permanecerá recluido en prisión preventiva justificada en el penal de Mérida, mientras la autoridad judicial concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.

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cehr