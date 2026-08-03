¿Cuándo depositan el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026?

El ciclo escolar que está por comenzar será la primera ocasión en la que la Beca Rita Cetina brindará un apoyo económico anual a las y los padres de familia de estudiantes de educación primaria que se encuentren inscritos en una institución pública.
Las y los padres de familia realizaron el registro para la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina del 2 al 19 de marzo de este año, por lo que estos serán quienes reciban el apoyo económico.
De acuerdo con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de este lunes 3 de agosto comenzó la dispersión de la Beca Rita Cetina para las y los estudiantes de primarias públicas de México, y se realizará de manera escalonada.
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Quienes resultaron beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán disponer de un apoyo único de 2 mil 500 pesos, brindado con la finalidad de que sea destinado a la compra uniformes y útiles escolares para que las y los estudiantes puedan utilizarlos durante el próximo ciclo escolar.
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026
El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 para uniformes y útiles escolares de estudiantes de primarias públicas de la República mexicana es el siguiente:
- A, B: Lunes 3 de agosto
- C: Martes 4 de agosto
- D, E, F: Miércoles 5 de agosto
- G: Jueves 6 de agosto
- H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto
- M: Lunes 10 de agosto
- N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto
- R: Miércoles 12 de agosto
- S: Jueves 13 de agosto
- T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto
De acuerdo con los Programas para el Bienestar, hasta el momento se ha realizado la entrega de 4.7 millones de tarjetas para quienes recibirán el apoyo único para uniformes y útiles ecolares.
Precisaron que dicha cifra representa el 95.1 por ciento de avance, pues se deben entregar un total de 5 millones de tarjetas, de acuerdon con los registros que se realizaron en marzo del 2026.
Apuntaron que las personas que no han recibido su tarjeta hasta el momento “serán contactados vía telefónica para que acudan a un Centro de Atención de Becas Bienestar (CABB) donde las y los Servidores de la Educación realizarán la entrega”.
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