Mario Delgado y Delfina Gómez entregan becas a hijos de policías operativos del Edomex.

Miles de estudiantes en el Estado de México reciben un impulso educativo. Recientemente, 2,650 hijas e hijos de policías operativos de la entidad fueron beneficiados con becas de 5 mil pesos, un reconocimiento a la labor de sus padres y apoyo directo a su formación. Este esfuerzo conjunto busca garantizar el acceso a la educación.

Este programa se suma al sistema de Becas para el Bienestar, que apoya a millones de estudiantes. La Beca Rita Cetina, por ejemplo, beneficia a 5.6 millones de alumnos de secundaria y, en uniformes y útiles, llega a casi 10.5 millones de primarias públicas de México.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, enfatizó la importancia de estos apoyos. “La cuna no debe ser destino en los gobiernos de la Transformación. No todas las familias tienen recursos para apoyar a que sus hijos vayan a la escuela”, afirmó. Añadió que estos estímulos económicos envían un mensaje claro: “Tu futuro nos importa; tu futuro es el futuro de nuestro país. Por eso nadie debe quedarse fuera y debe hacerse efectivo el derecho a la educación”.

TE RECOMENDAMOS: Operativo marítimo FGR lleva a proceso a cuatro hombres tras aseguramiento de toneladas de cocaína y gasolina en altamar

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que la educación es la mejor estrategia para combatir las desigualdades. Resaltó que más del 50 por ciento de los apoyos para hijos de policías fueron para familias de mamás policías, subrayando el compromiso con la equidad. Estos programas se alinean con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que busca formar seres humanos más solidarios.

El Gobierno de México consolida el sistema de apoyos educativos más amplio en la historia, con programas como Becas para el Bienestar Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza: nadie debe quedar fuera de la instrucción escolar.

Además del respaldo financiero, se fortalece la infraestructura educativa. En Ocoyoacac, el secretario Delgado y la gobernadora Gómez entregaron un nuevo gimnasio en la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT). Esta obra, con una inversión de 36.6 millones de pesos, beneficiará a más de mil 773 estudiantes y personal administrativo, promoviendo el deporte y la convivencia.

Acompañamos a nuestra querida gobernadora del Estado de México, @delfinagomeza, en la entrega de becas a hijas e hijos de policías operativos de 90 municipios en la entidad.



Este apoyo representa un acto de justicia para madres y padres que diariamente protegen a las familias… pic.twitter.com/Cb9HQYyxjw — Mario Delgado (@mario_delgado) July 9, 2026

Delgado Carrillo señaló que este espacio es resultado de la visión de vincular la enseñanza con el deporte, fortaleciendo el derecho a la salud. “Es uno de los grandes objetivos: formar a la generación más saludable, más fuerte y más feliz en la historia de México“, expresó. La gobernadora Gómez Álvarez subrayó la necesidad de dejar un legado en obra pública escolar que brinde mejores oportunidades para el bienestar físico y mental de los jóvenes. Estos esfuerzos conjuntos reflejan un compromiso continuo de los gobiernos federal y estatal con la juventud mexicana, asegurando que el desarrollo integral siga siendo un pilar fundamental para el futuro del país.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR