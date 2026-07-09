FGR lleva a proceso a cuatro hombres tras aseguramiento de toneladas de cocaína y gasolina en altamar

Un juez federal vinculó a proceso a Wilson “N”, Jordy “N”, Henry “N” y Erwin “N” por su probable participación en delitos contra la salud y posesión ilícita de hidrocarburo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Wilson “N”, Jordy “N”, Henry “N” y Erwin “N”, enfrentarán el proceso penal por transporte de clorhidrato de cocaína y posesión ilícita de gasolina, ambos con agravante de pandilla. La resolución llegó después de que la autoridad judicial calificó como legal la detención de los cuatro hombres.

La Secretaría de Marina ubicó a los acusados durante labores de Guardia Costera, a bordo de un helicóptero. De acuerdo con el reporte oficial, los elementos detectaron dos embarcaciones ribereñas sin matrícula ni bandera que avanzaban hacia costas mexicanas.

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La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso contra Wilson “N”, Jordy “N”, Henry “N” y Erwin “N”, por su probable participación en los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo (gasolina), y contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína,… pic.twitter.com/0kHelCqgMI — FGR México (@FGRMexico) July 9, 2026

En la revisión, las autoridades localizaron costalillas con paquetes de clorhidrato de cocaína. La droga tuvo un peso total de dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. También encontraron 19 bidones con petrolífero tipo gasolina, con un volumen conjunto de 988.65 litros.

Además de la vinculación, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo prisión preventiva oficiosa contra los cuatro detenidos. El juez fijó esa medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, “CPS-Oaxaca”.

Para cerrar esta primera etapa judicial, la autoridad concedió tres meses de plazo para la investigación complementaria. En ese periodo, la FGR deberá fortalecer los datos de prueba relacionados con el traslado de droga, el combustible asegurado y la participación atribuida a cada uno de los imputados.

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MSL