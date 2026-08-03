México y Japón refuerzan alianza en tecnología, comercio y programa contra sargazo en el Caribe

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.

México y Japón acordaron crear un Diálogo Económico de Alto Nivel para ampliar la cooperación en inteligencia artificial, economía digital y cadenas estratégicas de suministro, después de que el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 9 mil 900 millones de dólares entre enero y mayo de 2026.

Durante una reunión en la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, también anunciaron un programa conjunto contra el sargazo en el mar Caribe, con apoyo de las agencias de cooperación de ambas naciones.

El canciller mexicano explicó que el nuevo mecanismo buscará fortalecer los vínculos productivos y aprovechar el contacto político que ambos gobiernos mantuvieron durante este año.

“El diálogo este año ha sido constante y de alto nivel: contacto directo entre la presidenta Sheinbaum y la primer ministra Takaichi, comunicación permanente entre cancilleres y la undécima reunión del mecanismo de consultas políticas” Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores



Según las cifras presentadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el comercio bilateral creció 4.0 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026, frente al mismo periodo del año anterior. Ambos funcionarios señalaron que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ha favorecido esa relación económica.

“A través del Diálogo Económico de Alto Nivel impulsaremos la colaboración en inteligencia artificial y economía digital, y fortaleceremos la resiliencia económica de ambos países y de las cadenas de suministro estratégicas”, precisó Velasco Álvarez.

Plantean inversiones de Japón para el Plan México

Además, las dos naciones establecerán un Grupo de Trabajo para identificar nuevas áreas de colaboración política, científica, tecnológica y económica. Las autoridades plantearon ampliar las inversiones japonesas vinculadas con el Plan México y mejorar las condiciones para las empresas.

Como parte de la cooperación para el desarrollo, las agencias especializadas de las dos naciones preparan un proyecto destinado a fortalecer capacidades contra la acumulación de sargazo y reducir sus efectos en el Caribe.

Frente a los retos internacionales, Toshimitsu Motegi y Roberto Velasco intercambiaron posiciones sobre la región Asia-Pacífico, el Grupo de los Veinte y la cooperación multilateral. Ambos países cumplirán en 2027 el aniversario 140 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

El titular de la cancillería mexicana expresó solidaridad por las muertes y afectaciones que causaron los sismos del 28 de julio en la prefectura japonesa de Kumamoto. Al concluir el encuentro, ambos funcionarios recorrieron una muestra documental sobre 138 años de intercambios entre México y Japón.

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cehr