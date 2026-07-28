Terremoto de magnitud 7.1 se registra al sur de Japón

Por un momento se emitió un aviso de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió a última hora de la tarde del martes Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, donde causó daños y lesiones, dijeron funcionarios.

Se emitió un aviso de tsunami que fue levantado dos horas más tarde, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia dijo que el aviso cubría los cercanos Mares de Ariake y Yatsushiro, en las costas occidentales de las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, unos 900 kilómetros (560 millas) al suroeste de Tokio.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el terremoto tenía una magnitud de 7.1, pero posteriormente la revisó a 6.8.

La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un mensaje publicado en X, dijo que su Gobierno ha establecido un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar posibles daños y prepararse para operaciones de rescate si fuera necesario.

[Earthquake Info] 17:08 JST on 28 Jul 2026, Seismic intensity 5- at Kumamoto, Kumamoto Prefecture. Watch out for new information. Those in affected areas, do not panic. — 内閣府防災 (@CAO_BOUSAI) July 28, 2026

Takaichi dijo posteriormente a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros.

Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

La agencia de noticias Kyodo dijo que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones por el terremoto.

Un tren se descarriló y cayó de lado en la estación de Yatsushiro, y varios muros de piedra resultaron dañados en el castillo de Kumamoto, dijo Kyodo.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto.

Los departamentos locales de bomberos recibieron muchas llamadas de emergencia reportando incendios y daños a viviendas.

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis de la JMA, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días. Dijo, sin embargo, que no se observó ningún tsunami a causa del terremoto en el interior.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dijo que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas a causa del terremoto.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio japonés de Defensa dijo que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, mil 800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.

🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes



Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.



NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

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