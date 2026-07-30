Roberto Velasco afirma que proteger a mexicanos en EU es prioridad durante acto por los 250 años de independencia

La protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos ocupa un lugar prioritario en la relación bilateral y forma parte del diálogo directo con el embajador de ese país, afirmó el canciller Roberto Velasco Álvarez durante la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de dicho país.

“Con la franqueza que permite la amistad, mencionó un asunto prioritario para nosotros, la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, expresó. El funcionario señaló que esta labor constituye la razón de ser de la red consular mexicana.

Durante su mensaje, Velasco agradeció al representante diplomático la comunicación sobre ese tema. “Tenemos un diálogo directo y respetuoso con usted, embajador. Diálogo que le agradezco y cuya disposición es continua”, sostuvo. También recalcó que la atención permanente de esa agenda resulta fundamental.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores ı Foto: Cuartoscuro

Millones de personas de origen mexicano forman parte de escuelas, hospitales, empresas, actividades agrícolas y fuerzas armadas estadounidenses, recordó Velasco. “Su trabajo es parte de la prosperidad que celebramos esta tarde”, concluyó.

El funcionario enmarcó estos asuntos dentro de la relación histórica entre ambos países. Aseguró que los dos gobiernos mantienen una comunicación “directa, franca y constante” bajo los liderazgos de Sheinbaum y Donald Trump. También agregó que la colaboración en seguridad parte de la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua.

Para mostrar los alcances de ese esquema, citó las acciones contra organizaciones criminales transnacionales y el contacto cotidiano entre autoridades. Según el funcionario, estos mecanismos brindan mayor tranquilidad a las familias de los dos lados de la frontera y fortalecen la coordinación institucional.

Otros ejemplos aparecen en la construcción de una planta de moscas estériles contra el gusano barrenador, el cumplimiento del Tratado de 1944 y los acuerdos técnicos en sanidad alimentaria. Velasco señaló que esos mecanismos permitieron atender problemas que afectaban a productores de ambas naciones.

Velasco también destacó la dimensión económica del vínculo. México ocupó en 2025 el lugar de principal socio comercial de 27 entidades de la Unión Americana, mientras el intercambio bilateral alcanzó 272 mil millones de dólares.

Como cierre de ese planteamiento, sostuvo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 mostró la capacidad de América del Norte para coordinarse como una sola región. También afirmó que las tres economías vecinas resultan complementarias y que las conversaciones actuales abren una oportunidad para fortalecer su integración.

El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores cerró con un mensaje de cercanía entre ambos países. “Extiendo nuestra más sincera felicitación al gobierno y al pueblo de Estados Unidos por el 250 aniversario”, dijo Velasco en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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MSL