‘Ahora es momento de hacer más juntos’: Johnson destaca decomisos de México y llama a fortalecer la alianza

Ronald Johnson, durante la conmemoración por la Independencia de Estados Unidos

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, llamó a profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y desarrollo durante la celebración por el 250 aniversario de la Independencia de su país. “Ahora es el momento de que hagamos más como vecinos”, expresó ante representantes gubernamentales, diplomáticos y miembros del sector privado.

El representante diplomático colocó los resultados contra el narcotráfico entre los principales avances de la relación. En su balance, reconoció las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas contra las redes dedicadas a producir y distribuir sustancias ilícitas.

“México ha realizado decomisos históricos de narcóticos y ha desmantelado miles de laboratorios de drogas”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Escala confrontación Morena responde a Alito y asegura que el PRI busca desacatar la resolución del INE

Aunque Johnson no precisó el volumen de estupefacientes asegurados, el periodo de referencia ni la cantidad exacta de instalaciones destruidas, presentó esas operaciones como parte de los resultados concretos alcanzados bajo las administraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. El embajador vinculó esos avances con una estrategia enfocada en fortalecer la protección fronteriza y ampliar la prosperidad en ambos territorios.

México también ocupó un lugar central en el mensaje sobre la colaboración judicial. El diplomático informó que personas requeridas por autoridades estadounidenses salieron del país hacia Estados Unidos, mientras más de 300 fugitivos reclamados por instituciones nacionales regresaron desde territorio norteamericano. Su discurso no detalló identidades, fechas, delitos ni mecanismos jurídicos utilizados para esos traslados.

Los decomisos mexicanos aparecieron junto con las incautaciones realizadas por Washington. “Los Estados Unidos han incautado más de 50 mil armas de fuego”, declaró Johnson. Esa cifra formó parte de una exposición más amplia sobre las acciones que cada nación desarrolla dentro de sus respectivas jurisdicciones frente a las organizaciones criminales.

El embajador Ronald Johnson y su esposa, Alina Johnson, dan la bienvenida a la ceremonia por el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos



📹: @DanielleLupin pic.twitter.com/7alMkpC1xe — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

De acuerdo con el embajador, las agencias de seguridad mantienen un intercambio de información para combatir estructuras transnacionales y grupos considerados terroristas por el gobierno estadounidense.

Johnson mencionó de forma expresa las operaciones contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, así como aquellas dirigidas hacia otros jefes de cárteles. También aludió a cuatro personas incluidas entre los diez fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones.

Como parte del mismo balance, el representante estadounidense reportó una disminución de 35 por ciento en las muertes por sobredosis dentro de su país. La declaración presentó ese descenso como uno de los efectos registrados durante la actual etapa de coordinación, aunque reconoció que aún existen tareas pendientes en la materia. “Aún queda mucho por hacer”, sostuvo.

Bajo esa lógica, Johnson aseguró que la frontera común atraviesa su nivel más alto de seguridad. El discurso planteó la protección del límite territorial como una prioridad compartida y relacionó ese rubro con la lucha contra el tráfico de drogas, el flujo ilegal de armamento, la localización de prófugos y el intercambio de inteligencia entre corporaciones.

Sin limitarse al ámbito policial, el embajador atribuyó la nueva etapa bilateral a la coordinación entre Trump y Sheinbaum. “Estamos obteniendo resultados concretos en temas prioritarios que benefician a nuestras dos naciones”, señaló. La afirmación marcó el contenido político de la ceremonia y situó a ambos mandatarios al frente de una agenda que combina seguridad con crecimiento económico.

El embajador Johnson asegura que se trabaja en la relación bilateral y agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum



📹: @DanielleLupin pic.twitter.com/ia5qRS6eZl — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

Johnson destacó además que el nuevo complejo diplomático constituye el edificio más grande del Departamento de Estado fuera de territorio estadounidense. A su juicio, el inmueble representa la fortaleza del vínculo entre los dos gobiernos y la relevancia que Washington concede a México. La ceremonia del 30 de julio también marcó la primera conmemoración de la Independencia estadounidense dentro de esa sede.

Para dimensionar el peso de la asociación, el diplomático señaló que las poblaciones combinadas suman casi 500 millones de habitantes, una cantidad superior al total de los países que integran la Unión Europea.

Añadió que más estadounidenses residen en México que en cualquier otra nación fuera de Estados Unidos, mientras la comunidad mexicana asentada en territorio norteamericano supera a la establecida en cualquier otro lugar del extranjero.

Frente al componente económico, Johnson cifró el intercambio anual en una cantidad cercana a un billón de dólares y lo describió como la relación comercial más grande del mundo. Sin embargo, sostuvo que ese flujo constituye solo una parte del vínculo, pues familias, compañías, comunidades y oportunidades compartidas también forman parte de la conexión cotidiana.

Tras recordar la amistad entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, el embajador mencionó la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial y la solidaridad mostrada ante desastres naturales. Esos antecedentes sirvieron para presentar la cooperación actual como un nuevo capítulo de una historia construida durante varias generaciones.

Una referencia adicional fue la Copa Mundial de la FIFA celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Johnson la calificó como la edición “más grande, más segura y más memorable de la historia” y la utilizó como ejemplo de los resultados que pueden surgir mediante coordinación, responsabilidad compartida y objetivos comunes.

El representante estadounidense afirmó que cada nación posee recursos y capacidades suficientes para avanzar por separado, pero consideró que la asociación acelera los resultados. “Cuando trabajamos juntos, logramos más, avanzamos más rápido y podemos hacer mucho más que simplemente salir adelante, podemos prosperar”, expresó.

Con una mirada hacia los próximos 250 años, Johnson defendió las alianzas construidas sobre libertad, responsabilidad, servicio y seguridad.

“Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, dijo al plantear que estadounidenses y mexicanos pueden alcanzar un futuro más próspero mediante una colaboración estrecha. El cierre reiteró su llamado político. “Sigamos acercándonos y hagamos aún más juntos”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL