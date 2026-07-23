Ronald Johnson afirma que sanciones de EU van contra líderes y redes del CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que las sanciones financieras contra más de 50 personas y entidades vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscan desarticular tanto a sus dirigentes como a las redes que respaldan sus operaciones.

A través de sus redes sociales, el diplomático destacó que la medida constituye “la mayor designación de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha” e incluye a Juan Carlos González, alias “Pelón”, como nuevo líder de la organización tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Johnson sostuvo que la decisión envía “un mensaje inequívoco” sobre la política del presidente Donald Trump frente a los grupos que su administración clasifica como narcoterroristas. “Está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles”, expresó.

Estas sanciones —la mayor designación de la OFAC contra el CJNG hasta la fecha—, dirigidas contra más de 50 personas y entidades mexicanas, incluido su nuevo líder, Juan Carlos González (“Pelón”), tras la muerte de “El Mencho”, envían un mensaje inequívoco: @POTUS… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 23, 2026

El representante estadounidense advirtió que las acciones no se limitarán a quienes encabezan esas estructuras criminales. “Sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas”, señaló en su publicación.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, dirigió las sanciones contra mandos, operadores, familiares, prestanombres, intermediarios financieros y empresas relacionadas con el CJNG. La dependencia indicó que el despliegue alcanzó actividades ilícitas desarrolladas en distintos estados de México.

El diplomático cerró su mensaje con un llamado a mantener la coordinación bilateral en materia de seguridad. “Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, nuestras naciones están más seguras. La justicia prevalecerá”, afirmó.

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MSL