Armada de México concluye misión humanitaria en Venezuela; buques vuelven a Veracruz

Los buques ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco” arribaron este jueves al puerto de Veracruz después de completar una misión de ayuda humanitaria de 20 días en Venezuela, informó la Secretaría de Marina.

Durante el despliegue, más de 250 elementos navales participaron en el traslado y entrega de 2 mil 3 metros cúbicos de suministros enviados por el Gobierno de México. El cargamento incluyó alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos.

Cuatro plantas potabilizadoras de la Armada permanecen en territorio venezolano bajo la operación de seis marinos. Cada unidad cuenta con capacidad para producir mil litros de líquido purificado por hora.

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Marina concluye envío de ayuda humanitaria a Venezuela ı Foto: SEMAR

Según el reporte oficial, esos equipos han generado 56 mil 900 litros de agua apta para consumo humano, cantidad que permitió atender a mil 104 familias. La dependencia no precisó cuánto tiempo continuarán las labores del personal que permanece en ese país.

Ambas embarcaciones llegaron durante la mañana al muelle Bicentenario con las tripulaciones que formaron parte de la operación. La Primera Región Naval coordinó su recepción en Veracruz.

Marina señaló que esta misión forma parte de las acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria del Gobierno de México.

La institución también reconoció el trabajo, la disciplina y la preparación de los integrantes de la Armada que participaron en el envío.

Marina concluye envío de ayuda humanitaria a Venezuela ı Foto: SEMAR

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MSL