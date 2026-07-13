Detectan aparición de un volcán de lodo tras sismos en Venezuela, ¿Es peligroso? FOTOS

Aparece volcán de lodo en Trinidad y Tobago después de los sismos en Venezuela

El 24 de junio se registraron dos sismos en Venezuela, uno de 7.2 y otro de 7.5 grados; hasta el momento los estragos provocados por esta catástrofe continúan apareciendo, incluyendo un volcán de lodo.

Los sismos de Venezuela provocaron el colapso de varios edificios, por lo que miles de personas se vieron afectadas principalmente en la zona de La Guaira. Personas de diversos países comenzaron a enviar ayuda humanitaria al país sudamericano después de lo ocurrido.

Hasta el momento se ha confirmado un total de 16 mil 740 personas heridas, 4 mil 490 personas que lamentablemente perdieron la vida, 856 edificios afectados, 190 edificios colapsados, 6 mil 463 personas rescatadas, y 108 campamentos para 19 mil 583 personas.

Además del recuento anterior, se descubrió la formación de un nuevo volcán de lodo en Trinidad y Tobago, que fue relacionado con los movimientos tectónicos que se registraron entre junio y julio en la zona del Caribe.

¿Es peligroso el volcán de lodo que apareció en Venezuela?

Por medio de sus redes sociales el geocientífico Xavier Moonan compartió el descubrimiento del volcán de lodo “Neil”, que se encuentra ubicado a 2.5 kilómetros al este de Beach Camp en Trinidad y Tobago.

Moonan apuntó que la isla está a 3.6 metros de altura del lecho marina, y está compuesta de material volcánico de lodo extruido como arcillas blandas y expansivas con clastos rodados incrustados.

Precisó que la mayor parte de la isla ya se encuentra erosionada por las olas, por lo que este descubrimiento y las imágenes de Neil Sookram podrían indicar que este volcán de lodo apareció después de los terremotos de Venezuela.

A menos de 1 km al este de la Isla del Volcán de Lodo de Neil se encuentra la Falla de Santa Flora, con inclinación hacia el este. Este volcán de lodo podría estar ubicado en la intersección de una ramificación extensional de la Falla de Santa Flora y una falla inversa responsable del Anticlinal Sur Xavier Moonan



De acuerdo con la Fundación Reverdecer, los volcanes de lodo expulsan barro, agua y gases, y no expulsan lava como los volcanes tradicionales; sin embargo, estos sí pueden representar riesgos tanto para las comunidades como para el medio ambiente.

Estos volcanes se forman por la acumulación de sedimentos en las zonas costeras; la actividad de bacterias al descomponer materia orgánica y generando gases que presionan el interior de los sedimentos; y por el ascenso de fluidos por medio de fracturas en la corteza terrestre.

Entre los riesgos que puede producir un volcán de lodo se encuentran:

Inundaciones

Contaminación del aire y el agua con dióxico de carbono y metano

Daños en infraestructuras como carreteras y puentes

Alteración de la flora y fauna de los ecosistemas locales

Volcán de lodo en Trinidad y Tobago ı Foto: Redes Sociales

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