Sismo de 6.1 sacude Cuba y se percibe en Quintana Roo; no reportan daños

Sismo magnitud 6.1 se registra cerca de Cuba; se percibe en La Habana, Florida y Quintana Roo.

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes frente a la costa occidental de Cuba, el cual se percibió en La Habana, en Florida, Estados Unidos y en la costa del sureste de México, especialmente en el estado de Quintana Roo.

Así lo informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Alemán de Investigación Geocientífica, los cuales remarcaron que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 10 kilómetros y tuvo como epicentro una zona ubicada al oeste-noroeste de Mantua, Cuba.

6/8 @ 2:15pm: We've received several recent reports of shaking across Southwestern Florida within the past 30 minutes.



An earthquake has occurred just west of Cuba in the southern Gulf. @USGS_Quakes has since revised the magnitude down to a 6.1 at a depth of 10km. https://t.co/f1OyzUI6Sf pic.twitter.com/MAB4ptNk74 — NWS Miami (@NWSMiami) June 8, 2026

El temblor fue percibido en distintas regiones de la isla, incluida La Habana, además de Florida, en Estados Unidos. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales.

En la ciudad de Pinar del Río, una de las zonas donde el sismo tuvo mayor intensidad, habitantes señalaron que algunos edificios presentaron movimientos, aunque sin afectaciones reportadas. Autoridades cubanas mantienen el monitoreo de la situación.

Sismo con epicentro en Cuba se percibe en Quintana Roo

Por otro lado, el fenómeno fue detectado en el sureste de México, principalmente en los municipios turísticos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo.

🚨🌎 Así se vivió el movimiento telúrico reportado la tarde de este lunes en Cancún.

📹 En las imágenes se observa el momento en que ciudadanos perciben las vibraciones en distintos puntos de la ciudad.

⚠️ Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones mayores y… pic.twitter.com/BP7WuLB4aB — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) June 8, 2026

Residentes y trabajadores evacuaron algunos inmuebles como medida preventiva tras percibir el movimiento.

Ante el evento, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se activaron los protocolos de emergencia en aeropuertos, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica.

Detalló que no se registraron afectaciones y que las actividades regresaron a la normalidad tras las revisiones correspondientes.

🚨 Tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Cuba, autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami para las costas de #QuintanaRoo.



✅ Al momento no se reportan afectaciones en el estado. Los protocolos de verificación y monitoreo continúan activos como medida preventiva… pic.twitter.com/hHtT0a3IpP — Mara Lezama (@MaraLezama) June 8, 2026

Asimismo, autoridades estatales indicaron que se realizaron evacuaciones preventivas en zonas de Playa del Carmen, Benito Juárez y Chetumal, mientras que los servicios de transporte aéreo, salud y educación continuaron con operaciones habituales.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señaló que no fue necesario emitir una alerta de tsunami tras el movimiento. Agencias internacionales reportaron que el sismo también fue percibido en otras áreas de Florida.

Cuba se encuentra cerca de la falla de Oriente, una zona con actividad sísmica que ha generado movimientos importantes en las últimas décadas.

Con información de Reuters y Europa Press.

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