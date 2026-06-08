Sismo de 6.1 sacude Cuba y se percibe en Quintana Roo; no reportan daños

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes frente a la costa occidental de Cuba, el cual se percibió en La Habana, en Florida, Estados Unidos y en la costa del sureste de México, especialmente en el estado de Quintana Roo.
Así lo informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Alemán de Investigación Geocientífica, los cuales remarcaron que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 10 kilómetros y tuvo como epicentro una zona ubicada al oeste-noroeste de Mantua, Cuba.
El temblor fue percibido en distintas regiones de la isla, incluida La Habana, además de Florida, en Estados Unidos. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales.
En la ciudad de Pinar del Río, una de las zonas donde el sismo tuvo mayor intensidad, habitantes señalaron que algunos edificios presentaron movimientos, aunque sin afectaciones reportadas. Autoridades cubanas mantienen el monitoreo de la situación.
Sismo con epicentro en Cuba se percibe en Quintana Roo
Por otro lado, el fenómeno fue detectado en el sureste de México, principalmente en los municipios turísticos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo.
Residentes y trabajadores evacuaron algunos inmuebles como medida preventiva tras percibir el movimiento.
Ante el evento, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se activaron los protocolos de emergencia en aeropuertos, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica.
Detalló que no se registraron afectaciones y que las actividades regresaron a la normalidad tras las revisiones correspondientes.
Asimismo, autoridades estatales indicaron que se realizaron evacuaciones preventivas en zonas de Playa del Carmen, Benito Juárez y Chetumal, mientras que los servicios de transporte aéreo, salud y educación continuaron con operaciones habituales.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señaló que no fue necesario emitir una alerta de tsunami tras el movimiento. Agencias internacionales reportaron que el sismo también fue percibido en otras áreas de Florida.
Cuba se encuentra cerca de la falla de Oriente, una zona con actividad sísmica que ha generado movimientos importantes en las últimas décadas.
Con información de Reuters y Europa Press.
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