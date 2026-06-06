Arrestar a migrantes en EU no será prioridad del ICE durante el Mundial, afirma ‘zar fronterizo’

Tom Homan, "zar fronterizo" de Estados Unidos, asegura que ICE se enfocará en resguardar seguridad durante Mundial 2026.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no tendrá como prioridad la detención de migrantes durante el Mundial 2026, del cual este país será una de las sedes, aseguró Tom Homan, el “zar fronterizo” de la Casa Blanca.

En entrevista con el medio ABC, Homan aseguró que, durante el tiempo que duré la Copa Mundial de Fútbol, el ICE concentrará sus esfuerzos en la seguridad de los asistentes, y no en realizar operativos migratorios durante el torneo.

Tom Homan, "zar fronterizo" de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

No obstante, remarcó que el cuerpo de seguridad actuará cuando una persona, en situación migratoria irregular o no, represente una amenaza directa para la seguridad del evento.

“[La misión del ICE] no es arrestar a personas que estén en el país de manera ilegal. [Pero] si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto”, dijo Homan, al medio ABC.

Estadio Lumon Field, conocido como Estadio Seattle, una de las sedes en Estados Unidos del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

La declaración de Homan ocurre en medio de tensión entre ciudadanos estadounidenses por el actuar del ICE, que en meses recientes ha provocado rechazo de parte de la población por episodios como el asesinato de Reéne Good, en enero de este año, y otros casos similares.

El rechazo de una parte de la población estadounidense a los operativos del ICE ha provocado protestas masivas con consignas como “¡Fuera ICE!” y otras bajo el nombre de “No Kings”, con la que se muestra rechazo al presidente Donald Trump, artífice de la agresiva política migratoria del país.

Senado aprueba millonario financiamiento al ICE

El viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que otorgaría 70 mil millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para reforzar la aplicación de leyes migratorias, lo que incluye al ICE.

Protesta contra el ICE en Nueva Jersey, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Con una votación de 52 a favor y 47 en contra, con fuerte presencia republicana, la aprobación representa una de las mayores victorias legislativas para Trump.

Los recursos se sumarían a aproximadamente 100 mil millones de dólares en fondos no gastados del Departamento de Seguridad Nacional destinados a tareas de aplicación de la ley migratoria.

Protesta contra el ICE en Chicago, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

La propuesta fue respaldada por republicanos, mientras que demócratas criticaron el aumento de recursos para ICE y las políticas migratorias de la administración Trump.

Con información de Reuters y Europa Press.

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