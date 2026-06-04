Donald Trump prevé un pacto con Irán durante el próximo fin de semana

ATAQUES israelíes al sur de Líbano, visto desde la localidad de Nabatieh, ayer.

El presidente Donald Trump aseguró ayer que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz “durante el fin de semana”, en medio de negociaciones que buscan contener la guerra que involucra a Washington, Teherán y Tel Aviv y que mantiene bajo presión a Oriente Medio.

Desde la Casa Blanca, el republicano reveló que autoridades iraníes aceptaron permitir el ingreso de personal estadounidense a territorio iraní para recuperar y destruir material nuclear enterrado en distintos complejos estratégicos una vez que concluyan las hostilidades.

El Dato: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que la guerra entre EU-Israel contra Irán sólo finalizará “cuando también termine en Líbano”.

“Es muy, muy difícil conseguirlo…, pero de todos modos, quiero conseguirlo”, declaró al explicar que su país y China son los únicos con capacidad técnica para extraer ese material. También sostuvo que las operaciones se realizarían bajo coordinación iraní y sólo cuando termine el conflicto. “No quiero poner a los hombres en ese tipo de peligro”, afirmó.

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El mandatario estadounidense aseguró que las instalaciones nucleares iraníes permanecen bajo vigilancia permanente mediante sistemas de monitoreo de la Fuerza Espacial estadounidense.

Afirmó que Irán ya aceptó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que las autoridades iraníes podrían modificar su postura conforme avancen las conversaciones. “Han aceptado eso. Ahora pueden cambiar de opinión”, señaló.

Tensión diplomática. Más temprano, el magnate endureció el tono y afirmó que analiza dos caminos frente al conflicto: cerrar un acuerdo o ampliar la ofensiva militar estadounidense.

“Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, dijo durante una entrevista con la periodista conservadora Miranda Devine. Afirmó que una intervención militar más amplia “acabaría con todo” y pondría fin definitivo a las conversaciones con Teherán, aunque insistió en que prefiere resolver la crisis mediante la vía diplomática. “Prefiero hacerlo de la manera amable, desde un punto de vista humanitario”, añadió.

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También abrió la posibilidad de reunirse con el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, quien asumió el poder tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, durante el operativo conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel.

“Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”, afirmó.

Confirma insulto. En tanto, Donald Trump confirmó un enfrentamiento verbal con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la continuidad de los ataques israelíes en territorio libanés. “Estaba un poco perturbado por su constante enfrentamiento con Líbano”, declaró al reconocer que llamó “loco” a Benjamín Netanyahu durante una conversación telefónica.

Según reportes difundidos por medios estadounidenses, el republicano reclamó al líder israelí que las operaciones militares amenazan con descarrilar las negociaciones con Irán.

Pese al choque verbal, afirmó que ambos gobiernos trabajan de manera coordinada. Por su parte, el ministro israelí minimizó la discusión y aseguró que las diferencias son únicamente tácticas. “Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común”, declaró.

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Clima de guerra. Asimismo, Israel y Líbano acordaron avanzar hacia un alto al fuego condicionado al retiro de Hezbolá del sur libanés y al cese de ataques en la frontera. El acuerdo fue alcanzado tras conversaciones mediadas por Estados Unidos y contempla la creación de zonas bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas.

Israel reafirmó que su seguridad depende del desarme del grupo milicia-chií, Hezbolá, mientras que Beirut insistió en la necesidad de respetar la soberanía del país , así como las fronteras que son reconocidas internacionalmente.

A su vez, Irán lanzó ataques contra objetivos vinculados con Estados Unidos en Kuwait y Baréin, además de acciones cerca del estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes acusaron directamente a Kuwait y Baréin de facilitar operaciones militares estadounidenses sobre territorio persa y advirtieron que responderán “de manera inmediata y contundente” ante cualquier nueva agresión.

El Dato: IráN SEÑALA que no hay “progresos significativos” en las conversaciones con Estados Unidos en los últimos días, a pesar de las afirmaciones de Donald Trump.

Por su parte, Kuwait confirmó la muerte de una persona y daños importantes en el aeropuerto internacional tras los ataques iraníes, mientras que Baréin informó que interceptó varios misiles y drones lanzados por Teherán.

En tanto, la marina iraní aseguró además que atacó una instalación del Comando Central de Estados Unidos relacionada con operaciones recientes en el golfo de Omán.

Horas antes, fuerzas estadounidenses habían ejecutado ataques contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y contra un petrolero vinculado con exportaciones de crudo iraní.

A pesar del intercambio de ataques, Donald Trump negó que las negociaciones hayan sido suspendidas y sostuvo que las conversaciones siguen activas.

En Washington, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para limitar los poderes del presidente en materia de guerra contra Irán. La iniciativa obtuvo 215 votos a favor y 208 en contra, con respaldo de todos los demócratas y cuatro republicanos.