Suman 5 mil 119 muertos en Venezuela por sismos

Edificios derrumbados por los sismos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela.

Suman 5 mil 119 personas fallecidas por los sismos registrados el pasado 24 de junio al norte de Venezuela, de acuerdo con el último balance difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

En la red social X, expuso que el número de heridos se mantiene en 16 mil 740, la misma cifra que en las últimas dos semanas.

Las operaciones de recuperación y remoción de escombros en curso han provocado el aumento del número de víctimas mortales, particularmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos cerca del mar Caribe. Hasta este sábado, se habían registrado mil 331 réplicas .

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El gobierno de Venezuela informó que 856 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron desde los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

Por separado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, informó que Venezuela accedió a un primer tramo de 346 millones de dólares de sus propios recursos liberados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, afirmó, “serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción”.

En un breve comunicado, aseguró que las familias afectadas por los sismos recibirán apoyo para vivienda, en servicios públicos y otras necesidades.

Rodríguez Gómez agradeció el “respaldo y compromiso” de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien por su parte expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela.

“Trabajamos con contrapartes clave para ayudar a Venezuela a acceder a sus propios recursos en el Fondo para necesidades humanitarias urgentes y las autoridades han retirado ahora 346 millones de dólares de su tramo de reserva", informó en la red social X.

Días antes, Delcy Rodríguez declaró que había hablado con la directora del FMI sobre la liberación de fondos; además, afirmó que envió una carta al rey Carlos III del Reino Unido solicitando la liberación del oro venezolano que permanece retenido en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Con información de Associated Press.

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cehr