Buques de la Armada de México llegan a Venezuela con 388 toneladas de ayuda humanitaria

Los buques mexicanos llevaron 388 toneladas de ayuda al puerto de La Guaira.

Los buques ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco” de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con 388.42 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

La misión fue coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes informaron la llegada de los buques en un comunicado conjunto.

La ayuda mexicana incluye alimentos, medicinas y plantas potabilizadoras. ı Foto: SRE / Semar

Las embarcaciones concluyeron una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz, tras recorrer cerca de mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros.

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Durante el viaje transportaron dos mil 03 metros cúbicos de insumos, entre ellos alimentos, agua embotellada, artículos de higiene, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua por hora cada una.

La misión humanitaria concluyó un recorrido de ocho días hasta Venezuela. ı Foto: SRE / Semar

De acuerdo con el comunicado conjunto, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las labores de desembarque, instalación y operación de las plantas potabilizadoras, además de colaborar en la organización y distribución de la ayuda junto con las autoridades venezolanas.

La Semar y la SRE informaron que la operación responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la política de cooperación internacional y asistencia humanitaria que México brinda a países afectados por desastres naturales.

Brigadas de la Armada apoyarán la distribución de ayuda en Venezuela. ı Foto: SRE / Semar

El documento señala que, aunque la etapa inmediata de atención a la emergencia ya concluyó, continúan las labores de recuperación para restablecer servicios esenciales.

En ese contexto, la ayuda enviada por México busca reforzar esa fase mediante el suministro de insumos básicos y capacidades para atender a la población.

Elementos de la Armada colaborarán en la recuperación de zonas afectadas. ı Foto: SRE / Semar

Asimismo, las dependencias indicaron que la misión fue posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones gubernamentales, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a integrar los víveres e insumos enviados a Venezuela.

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