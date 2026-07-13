Sigue ayuda por desastre

Buques de la Armada de México llegan a Venezuela con 388 toneladas de ayuda humanitaria

Dos embarcaciones de la Armada de México arribaron a La Guaira con 388 toneladas de ayuda, plantas potabilizadoras y brigadas para apoyar la recuperación de comunidades afectadas por terremotos

Los buques mexicanos llevaron 388 toneladas de ayuda al puerto de La Guaira.
Los buques mexicanos llevaron 388 toneladas de ayuda al puerto de La Guaira. Foto: SRE / Semar
Por:
Elizabeth Hernández

Los buques ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco” de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con 388.42 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

La misión fue coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes informaron la llegada de los buques en un comunicado conjunto.

La ayuda mexicana incluye alimentos, medicinas y plantas potabilizadoras.
La ayuda mexicana incluye alimentos, medicinas y plantas potabilizadoras. ı Foto: SRE / Semar

Las embarcaciones concluyeron una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz, tras recorrer cerca de mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros.

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Durante el viaje transportaron dos mil 03 metros cúbicos de insumos, entre ellos alimentos, agua embotellada, artículos de higiene, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua por hora cada una.

La misión humanitaria concluyó un recorrido de ocho días hasta Venezuela.
La misión humanitaria concluyó un recorrido de ocho días hasta Venezuela. ı Foto: SRE / Semar

De acuerdo con el comunicado conjunto, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las labores de desembarque, instalación y operación de las plantas potabilizadoras, además de colaborar en la organización y distribución de la ayuda junto con las autoridades venezolanas.

La Semar y la SRE informaron que la operación responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la política de cooperación internacional y asistencia humanitaria que México brinda a países afectados por desastres naturales.

Brigadas de la Armada apoyarán la distribución de ayuda en Venezuela.
Brigadas de la Armada apoyarán la distribución de ayuda en Venezuela. ı Foto: SRE / Semar

El documento señala que, aunque la etapa inmediata de atención a la emergencia ya concluyó, continúan las labores de recuperación para restablecer servicios esenciales.

En ese contexto, la ayuda enviada por México busca reforzar esa fase mediante el suministro de insumos básicos y capacidades para atender a la población.

Elementos de la Armada colaborarán en la recuperación de zonas afectadas.
Elementos de la Armada colaborarán en la recuperación de zonas afectadas. ı Foto: SRE / Semar

Asimismo, las dependencias indicaron que la misión fue posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones gubernamentales, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a integrar los víveres e insumos enviados a Venezuela.

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