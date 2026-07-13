Buques de la Armada de México llegan a Venezuela con 388 toneladas de ayuda humanitaria

Los buques ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco” de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con 388.42 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por fenómenos naturales.
La misión fue coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes informaron la llegada de los buques en un comunicado conjunto.
Las embarcaciones concluyeron una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz, tras recorrer cerca de mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros.
Senado cierra filas por migrantes y demanda a Estados Unidos esclarecer muerte de 17 mexicanos
Durante el viaje transportaron dos mil 03 metros cúbicos de insumos, entre ellos alimentos, agua embotellada, artículos de higiene, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua por hora cada una.
De acuerdo con el comunicado conjunto, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las labores de desembarque, instalación y operación de las plantas potabilizadoras, además de colaborar en la organización y distribución de la ayuda junto con las autoridades venezolanas.
La Semar y la SRE informaron que la operación responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la política de cooperación internacional y asistencia humanitaria que México brinda a países afectados por desastres naturales.
El documento señala que, aunque la etapa inmediata de atención a la emergencia ya concluyó, continúan las labores de recuperación para restablecer servicios esenciales.
En ese contexto, la ayuda enviada por México busca reforzar esa fase mediante el suministro de insumos básicos y capacidades para atender a la población.
Asimismo, las dependencias indicaron que la misión fue posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones gubernamentales, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron a integrar los víveres e insumos enviados a Venezuela.
Sigue leyendo:
- Alerta ONU deterioro humanitario acelerado en Venezuela
- Venezuela cuenta aún decesos... y ya asoma crisis por más de 58 mil edificios dañados
- Suman 83 rescates de México en Venezuela
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am