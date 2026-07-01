Alerta ONU deterioro humanitario acelerado en Venezuela

RESIDENTES buscan personas entre escombros de un edificio en La Guaira, ayer

El saldo de los terremotos que golpearon Venezuela la semana pasada aumentó a mil 943 personas fallecidas, además de 10 mil 571 heridas, más de 15 mil 800 damnificadas y seis mil 461 rescatadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Mientras continúan las labores de emergencia, organismos internacionales advierten que la crisis humanitaria se agrava y que las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen.

Jorge Rodríguez informó que fueron habilitados 14 refugios en La Guaira y otros 55 entre Caracas y distintas zonas afectadas para trasladar a las personas que permanecen en campamentos provisionales, con el fin de garantizar atención médica, alimentación y alojamiento.

56 camas y dos quirófanos llevó una ONG cristiana de EU

En tanto, el Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó que casi 50 mil personas permanecen desaparecidas bajo los escombros en La Guaira y Caracas. También señaló que los refugios están saturados, los hospitales trabajan al límite, escasea el agua potable y la llegada desorganizada de ayuda provocó el deterioro de alimentos destinados a los sobrevivientes.

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La directora del IRC en Venezuela, Nicole Kast, describió como “desgarradora” la situación en los refugios, donde permanecen mujeres con niños pequeños sin documentos, medicamentos ni información sobre sus familiares.

NÚMERO DE VÍCTIMAS. Asimismo, La Organización de las Naciones Unidas informó que, en coordinación con las autoridades venezolanas, adquirió 10 mil bolsas para cadáveres ante la previsión de que el número de fallecidos siga aumentando.

En tanto, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó que existen al menos dos mil 500 edificios afectados, la mayoría completamente derrumbados, por lo que consideró que la cifra de víctimas será superior a la reportada hasta ahora.

A su vez, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que más de 70 equipos internacionales y dos mil 300 especialistas trabajan junto con las autoridades, aunque reconoció que el periodo crítico para rescatar personas con vida se agota.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos prevé asistir a 500 mil personas, cuenta con tres mil toneladas de alimentos y lanzó un llamado para reunir 50 millones de dólares, al advertir que la necesidad de comida, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata.

FASE FINAL. Mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó que la situación humanitaria se deteriora rápidamente, con escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y mayores riesgos para la población desplazada. Además, alertó sobre la presencia de menores separados de sus familias.

En La Guaira continúan las búsquedas entre edificios colapsados, pero algunos equipos internacionales comenzaron a suspender operaciones. Tras más de 40 horas intentando rescatar a una madre y sus tres hijos atrapados en un edificio de Macuto, rescatistas de Ecuador y Estados Unidos dieron por concluida la misión.

“Lo que encontraremos ahora es la muerte”, declaró el mayor Jorge Montanero, jefe del equipo ecuatoriano.

En una morgue improvisada de La Guaira, familiares esperan identificar a sus seres queridos mientras bolsas para cadáveres y ataúdes vacíos se acumulan, una imagen que refleja la magnitud de una tragedia.