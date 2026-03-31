México escala queja contra ICE por 14 paisanos muertos; “queremos justicia”

Se suma a demanda en EU y va a la CIDH

México anunció que participará como amicus curiae —mecanismo bajo el cual un gobierno, institución u otra organización interviene con opiniones jurídicas y de expertos como entidad ajena voluntaria— en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por las condiciones de detención en el centro de procesamiento de Adelanto, California, donde cuatro ciudadanos mexicanos han fallecido por aparentes complicaciones médicas.

El anuncio se realizó ayer durante una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezado por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Vanessa Calva Ruiz.

El Dato: el Subsecretario de la SRE habló con el embajador Ronald Jonhson sobre las cartas a la Fiscalía de California donde se dirimen los 4 fallecimientos en San Bernardino, California.

La funcionaria informó que, desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, en enero de 2025, el Gobierno mexicano ha documentado 14 fallecimientos de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias o durante operativos de control migratorio en Estados Unidos. De éstos, cuatro ocurrieron en el centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, California.

La funcionaria explicó que el caso de José Guadalupe Ramos Solano, quien murió el 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias, aún no cuenta con una causa oficial de muerte: “El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado; es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”.

La figura legal de amicus curiae —que significa “amigo del tribunal”— permite que un tercero al litigio aporte argumentos o información relevante ante el juez sin formar parte directa de la demanda. En este caso, México respaldará la demanda colectiva L.T. Mesrobian contra el ICE, presentada el 26 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Central de California, con el apoyo de organizaciones civiles y despachos legales.

La demanda señala la existencia de un patrón sistémico de negligencia médica, que incluye solicitudes de atención ignoradas o retrasadas, obstáculos para acceder a servicios de salud y respuestas clínicas tardías o insuficientes, dentro del centro de detención.

El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, detalló que, entre el 6 de junio de 2025 y el 27 de marzo de 2026, se entrevistó a mil 809 connacionales detenidos por fuerzas de EU.

Según los datos presentados, 92 por ciento de los aprehendidos son hombres en edad productiva y ocho por ciento mujeres. Además, la mitad lleva más de 10 años en el país, mientras que 36 por ciento tiene hijos nacidos en aquel territorio.

El diplomático también advirtió que existe “casi un nulo flujo de información” entre las autoridades migratorias estadounidenses y las familias de los detenidos, situación que el consulado intenta atender mediante la localización de connacionales, verificación de condiciones de detención, identificación de necesidades médicas, contacto con familiares y coordinación de asistencia legal.

El abogado de Ramos Solano, Jesús Eduardo Arias, informó que los familiares de su cliente y el Consulado de México impulsan una investigación forense independiente, paralela a la que realizará el condado de San Bernardino.

Ante la muerte 14 de un mexicano bajo custodia del ICE, el Gobierno de México también anuncio que escalará en los reclamos hechos contra Washington, al iniciar un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este fin de semana, se registró el fallecimiento de otro connacional que se encontraba detenido por autoridades migratorias, que tuvo que ser trasladado a un hospital, donde falleció, sin que se aclarara el motivo del deceso.

La Presidenta advirtió que ya no sólo se recurrirá a las notas diplomáticas, sino que “tomarán más medidas de reclamo”.

Además de la participación del Gobierno de México en la presentación del amicus curiae, se sostendrán visitas y reuniones con familiares de las personas que han fallecido en los centros de detención, así como con el Inmigrant Defenders Law Center y la coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, a fin de que haya mayor presión a autoridades de EU.

Una tercera acción será el envío de cartas a legisladores federales estadounidenses, a través de la Embajada de México en aquel país, a fin de exponer la deficiente atención médica que se da en los centros de reclusión estadounidense.

Proceso fatal

14 mexicanos han perdido la vida bajo la custodia del ICE.

6 casos por complicaciones médicas

5 casos por suicidio

2 en operativos policiales

1 en un tiroteo a un centro de detención

Sí hay búsqueda de desaparecidos: CSP

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las tareas de búsqueda de personas desaparecidas sí se realizan en campo, luego de que los familiares de personas extraviadas acusaron lo contrario.

En el marco del partido entre la Selección Mexicana y Portugal de este fin de semana, colectivos de buscadores de personas realizaron protestas en inmediaciones del Estadio Banorte, en donde una de las principales quejas fue que los recientes informes presentados por el Gobierno federal respecto a este fenómeno criminal no contemplan el rastreo de osamentas en el territorio nacional.

En respuesta, aseguró que estas tareas sí se realizan, pero no fueron expuestas el pasado viernes. Además, enfatizó que existe un acompañamiento a los colectivos desde las comisiones estatales y con la Comisión Nacional de Búsqueda.

31 mil personas han sido localizadas en lo que va de la actual administración

“Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo. Se acompaña a los colectivos desde las comisiones estatales, porque no todo lo atiende la Comisión Nacional de Búsqueda. Y también la Comisión Nacional de Búsqueda hace búsquedas en campo”, dijo.

Además, comentó que la información expuesta en la pasada conferencia mañanera correspondió a cómo se encontraron los registros de desaparecidos y el trabajo que se ha realizado al momento en que ella asumió el cargo como Presidenta.

“Gracias a este trabajo, que se ha hecho, de cruce de información, podemos encontrar que están bien y poderlos poner en contacto con su familia, si así lo desea la persona, porque hay casos en donde no quieren ser… No quieren encontrarse con sus familias. Entonces, nuestra obligación es seguir buscando, nunca hemos negado nuestro trabajo y la obligación del Estado y del Gobierno en este sentido. Lo que presentamos el viernes es cómo están los registros y lo que hemos encontrado en ellos, que son hechos y cualquiera los puede revisar, es totalmente transparente ese trabajo que hemos venido haciendo y cualquiera puede revisar estos casos”, puntualizó.