Quintana Roo consolida liderazgo turístico nacional en Asamblea de ASETUR

Autoridades federales y estatales acuerdan estrechar la coordinación para fortalecer la política turística y la economía regional.

Cuando fortalecemos el turismo, fortalecemos el empleo, la economía regional, comunidades enteras. Fortalecemos la imagen de México ante el mundo y, sobre todo, ampliamos oportunidades para millones de familias, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la 69ª Asamblea de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), con la presencia de la secretaria de Turismo (SECTUR), Josefina Rodríguez Zamora.

Este evento marcó el cierre de la presidencia de Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, al frente de la ASETUR, y se formaliza la transición del liderazgo hacia Roberto Monroy García, actual secretario de Turismo de Michoacán, con la asistencia de secretarias y secretarios de turismo de toda la república.

La gobernadora Mara Lezama y la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez, durante la inauguración de la 69ª Asamblea de ASETUR en Cancún. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama destacó que recibir esta Asamblea en Cancún tiene un profundo significado, considerando que el turismo representa cerca de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) estatal y ha convertido al Caribe Mexicano en una referencia internacional con 12 destinos que expresan la diversidad, la riqueza natural y la fortaleza cultural del estado.

La titular del Ejecutivo destacó el gran trabajo desarrollado por Bernardo Cueto y ofreció alianzas con el nuevo liderazgo para permitir abrir una nueva etapa de fortalecimiento institucional para ASETUR. “Cuenten con Quintana Roo como aliado permanente. Desde la CONAGO seguiremos acompañando todos los esfuerzos que fortalezcan al turismo como prioridad nacional”.

Durante la ceremonia de apertura de la Asamblea, la secretaria Josefina Rodríguez reconoció el trabajo de Bernardo Cueto al frente de la ASETUR y el respaldo a la SECTUR. A la gobernadora Mara Lezama, le agradeció su trabajo, ejemplo y apoyo.

La realización de esta 69ª Asamblea de ASETUR en Quintana Roo refuerza su papel como principal referente turístico del país, así como su liderazgo en modelos de promoción, conectividad y coordinación público-privada.

Quintana Roo consolida su posición como motor turístico nacional al albergar la reunión de secretarios del sector de todo el país. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

La Asamblea se desarrolla en un contexto de coordinación estrecha entre las entidades federativas y la Secretaría de Turismo del gobierno de México, orientada a fortalecer la política turística nacional.

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