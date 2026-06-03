Cambio político y económico en Cuba, será con con otro líder: EU

ENTRE 40% y 70% del PIB controla Gaesa, incluye hoteles de cinco estrellas en ubicaciones privilegiadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ayer ante el Senado de su país que Cuba necesita un nuevo liderazgo para emprender una reforma “sistémica y seria”, al considerar que las actuales autoridades no tienen capacidad para transformar el modelo político y económico de la isla.

Durante la audiencia legislativa, Marco Rubio cuestionó directamente el papel del conglomerado militar Gaesa y sostuvo que mientras las actuales figuras permanezcan al frente del gobierno y de esa estructura empresarial, Cuba no podrá modificar su rumbo. Calificó al país como un “Estado fallido” y afirmó que representa una amenaza para Washington.

El funcionario señaló además que la administración del presidente Donald Trump ha sostenido conversaciones con representantes cubanos para discutir posibles mecanismos de recuperación económica, aunque evitó ofrecer detalles sobre esos contactos.

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El Dato: Líderes del exilio cubano defienden la vigencia de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico e histórico de una eventual transición democrática en el país.

Defendió también la política de presión impulsada por Washington y aseguró que la crisis energética cubana comenzó antes de las recientes sanciones petroleras aplicadas por Estados Unidos.

Asimismo, acusó al gobierno cubano de patrocinar el terrorismo y de albergar instalaciones de inteligencia vinculadas con China y Rusia, señalamientos rechazados por La Habana.

DEFENSA ESTRUCTURAL. Asimismo, el gobierno cubano salió públicamente en defensa de Gaesa, considerado el actor económico más influyente.

En un comunicado difundido por medios estatales, las autoridades rechazaron que el conglomerado opere como una estructura opaca o paralela al Estado. El Ejecutivo sostuvo que Gaesa fue creado durante el Periodo Especial para enfrentar la crisis económica posterior al derrumbe del bloque socialista europeo.

La administración cubana afirmó que las actividades del grupo han permitido financiar inversiones estratégicas en hospitales, escuelas, centrales termoeléctricas y proyectos hidráulicos en distintas regiones del país.

Actualmente, Gaesa controla sectores clave de la economía cubana como turismo, telecomunicaciones, transporte, logística y comercio minorista. También administra Etecsa y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, principal puerto de contenedores en La Habana.

CHOQUE CON KAST. La tensión diplomática también alcanzó a Chile luego de que el presidente, José Antonio Kast, calificara al sistema cubano como una dictadura y expresara respaldo a una eventual intervención militar similar a la ocurrida en Venezuela.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió que apoyar una agresión militar contra Cuba constituye una postura “peligrosa y confrontacional”.