Aumenta a 4,490 número de muertos por doble terremoto en Venezuela

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio.

El número de muertos por el terremoto doble que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a cuatro mil 490, mientras que la cifra de heridos se mantuvo sin cambios, en 16 mil 740, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de una publicación en sus redes sociales, Rodríguez Gómez presentó las cifras actualizadas de las afectaciones por los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron el citado día en Venezuela, y que afectaron principalmente al estado de La Guaira.

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio. ı Foto: Reuters

Así, según los más recientes datos, el número de muertos aumentó a cuatro mil 490, es decir, 157 más que el día anterior, cuando se registraron cuatro mil 333.

De esta forma, el número de muertos por el que es considerado el mayor desastre natural en la historia reciente del país está a punto de alcanzar los cinco mil.

En tanto, se mantuvieron sin cambios el número de heridos, 16 mil 740; el de rescatados, seis mil 462, y el de personas sin vivienda, 17 mil 907.

Amplían campamentos de acogida para la población afectada

Mientras continúan las labores de atención, el Gobierno venezolano informó que amplió a 94 el número de campamentos de acogida instalados en La Guaira, Caracas y Miranda para brindar refugio temporal a la población afectada.

Trabajamos aceleradamente en la construcción de campamentos de transición unifamiliares y en la obtención de soluciones habitacionales definitivas para las familias que perdieron sus hogares. Gestionamos la adquisición y alquiler de nuevas viviendas en el mercado secundario. pic.twitter.com/iUQ66Tj7oE — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 11, 2026

Las autoridades señalaron que esos espacios albergan actualmente a 18 mil 437 personas, dentro de una capacidad total de 24 mil 129 plazas distribuidas estratégicamente para atender a las familias damnificadas.

Según el reporte, La Guaira concentra la mayor cantidad de personas atendidas, con 10 mil 981 alojadas en 28 campamentos, de los cuales seis se encuentran en proceso de ampliación.

Escombros de los edificios dañados en La Guaira por los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio. ı Foto: Reuters

En Caracas operan 40 refugios, con capacidad para más de 11 mil personas, mientras que el estado Miranda dispone de 26 campamentos.

Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó un hospital de campaña enviado por Qatar y afirmó que la prioridad de las autoridades es mantener el acompañamiento a las personas desplazadas.

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026

Indicó que en los campamentos se ofrece alimentación, atención médica, espacios educativos para menores y actividades comunitarias orientadas a la recuperación de la vida cotidiana.

Por otro lado, el presidente depuesto Nicolás Maduro, en su tradicional mensaje semanal, agradeció las muestras de apoyo y la ayuda enviada por diversos países tras los terremotos.

“Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria”, escribió Maduro Moros.

Con información de Europa Press.

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