Venezuela reconoce a rescatistas

Los sismos de 7.2 y 7.5 afectaron Caracas y otros seis estados, principalmente La Guaira, y son considerados los más mortíferos registrados en Venezuela en el último siglo.

El Gobierno de Venezuela condecoró ayer a rescatistas de la Unión Europea y de las Fuerzas Armadas de México que participaron en las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos registrados hace dos semanas, que dejaron tres mil 811 fallecidos, 16 mil 740 heridos y a 17 mil 907 personas sin hogar.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó la medalla Héroes de Venezuela durante una ceremonia en la que estuvo acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; el canciller Yván Gil, y el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

Delcy Rodríguez informó además que Venezuela entregó tres perros al equipo mexicano para ser adiestrados en operaciones de rescate, uno de los cuales permanecerá de forma permanente en México. Agregó que ambos países han fortalecido sus mecanismos de cooperación.

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De acuerdo con la ONU, el despliegue de tres mil rescatistas internacionales permitió salvar con vida a 14 personas atrapadas entre los escombros. El gobierno venezolano informó que, en total, seis mil 462 personas fueron rescatadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, Francia, Portugal y China mantienen el envío de ayuda humanitaria al país caribeño.