Trump pone fin al acuerdo con Irán: “Son basura”

Estados Unidos lanzó ayer una nueva serie de ataques contra objetivos en Irán con el argumento de proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial. La ofensiva ocurrió horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto al fuego con Teherán y advirtiera que podría ordenar nuevos bombardeos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las operaciones buscan reducir la capacidad iraní para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, luego del ataque registrado el martes contra tres embarcaciones comerciales.

El Dato: El alto al fuego con Irán “se interrumpió al menos temporalmente”, dijo un agente de EU a CNN.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a realizar ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el mando militar en un comunicado en X.

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Las explosiones se registraron en varias ciudades de Irán y provocaron cortes de electricidad en algunas zonas. Medios iraníes también reportaron daños en puntos estratégicos cercanos al estrecho de Ormuz, entre ellos la isla de Qeshm y la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el magnate aseguró que el memorando alcanzado con Irán ya no tiene validez.

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“Para mí se acabó. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, declaró al inicio de la segunda jornada del encuentro de la Alianza Atlántica.

Donald Trump sostuvo que las conversaciones con Teherán representan una pérdida de tiempo porque, según afirmó, las autoridades iraníes no cumplen los compromisos asumidos.

Acusó además al régimen iraní de reprimir violentamente a su población y afirmó que miles de manifestantes fueron asesinados durante las protestas registradas en ese país.

También aseguró que Estados Unidos respetó un periodo de calma para permitir los funerales del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pero acusó a Teherán de responder lanzando ataques contra buques mercantes que navegaban por Ormuz.

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Según el republicano, esa acción motivó la ofensiva militar de EU de la noche anterior y advirtió que su gobierno mantiene abiertas todas las opciones para responder si continúan las agresiones.

Afirmó también que fueron destruidas 28 embarcaciones iraníes y un sistema de radar que, según dijo, era reconstruido. Además, amenazó con reinstalar el bloqueo naval sólo contra Irán si siguen los ataques contra barcos.

Asimismo, dijo que Irán lo llamó para hacer un trato después de los ataques, pero que no sabe si son “dignos”. “Llamaron hace un rato, quieren hacer un acuerdo tan desesperadamente. Simplemente no sé si son dignos de hacer un acuerdo”.

Procesión fúnebre del ayatola Ali Jamenei, en Karbala, Irak, ayer. ı Foto: Reuters

AGRESIÓN MILITAR. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que los ataques estadounidenses estuvieron dirigidos contra instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones y misiles, además de centros de radar, vigilancia, defensa costera y cualquier infraestructura utilizada para amenazar el tráfico marítimo en Ormuz.

En tanto, las autoridades iraníes rechazaron las acusaciones de Washington y aseguraron que los ataques, la revocación de la autorización para vender petróleo iraní y las operaciones militares en el estrecho de Ormuz, dejaron sin efecto partes fundamentales del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó los bombardeos contra centros de control y vigilancia en la costa sur como una “flagrante violación” del acuerdo y responsabilizó a EU de las consecuencias de la nueva escalada.

Mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Qaribabadi, respondió a las amenazas de Donald Trump calificándolo de “criminal” y “asesino”. Afirmó que sus declaraciones reflejan el fracaso de una política basada en sanciones, amenazas y el uso de la fuerza, y sostuvo que Irán responderá con el mismo lenguaje que, según dijo, entiende Washington.

Por su parte, el canciller Abbas Araghchi aseguró que dirigirse a Irán con un lenguaje despectivo no reducirá la fortaleza del país y advirtió que cualquier provocación tendrá una respuesta. En tanto, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que Estados Unidos violó el memorando mediante acciones unilaterales y ataques militares, por lo que la República Islámica continuará defendiendo sus intereses nacionales.

La agencia oficial IRNA reportó explosiones en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas, donde varias embarcaciones pesqueras resultaron incendiadas. Asimismo, la agencia Tasnim informó que varias personas sufrieron heridas por la caída de metralla en zonas del sur iraní.

Antes de la ofensiva estadounidense, Washington había revocado la autorización para comercializar petróleo iraní en los mercados internacionales. En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico. Además, la Guardia Revolucionaria reconoció haber realizado 85 ataques contra instalaciones de Estados Unidos, acción que fue condenada por varios gobiernos árabes de la región.

CSP lamenta reactivación de la guerra; “es una pena“

│ Yulia Bonilla │

Luego de que los ataques en Medio Oriente se reavivaran, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en conferencia que esta situación es “una pena” y que ya impacta en los precios del combustible a nivel mundial.

Aunque los países involucrados habían conseguido una nueva tregua al conflicto bélico en aquella región del mundo, en días recientes Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán.

La mandataria reafirmó que su administración está en contra de la guerra y, más, por las consecuencias a escala global: “Sí, una pena… porque no sólo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero”.

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Sin embargo, también mencionó que durante su administración se han contenido los estragos sobre el precio de los combustibles, con la aplicación de subsidios y demás medidas que impidieron un encarecimiento de la gasolina en el país.

“Aquí hicimos un esfuerzo muy grande porque, si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, 30, 32 pesos. Si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con los gasolineros, estaría sobre 32 pesos, más o menos. Entonces, se mantiene en 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje más”, dijo.

En otros momentos, incluso al inicio del conflicto, la Presidenta Sheinbaum puntualizó que, a pesar de las vicisitudes que se enfrentan en el escenario internacional, el peso mexicano se mantuvo en indicadores positivos.

En marzo pasado, en su conferencia, Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de los eventos internacionales: “El peso, incluso, está más abajo de lo que estaba hace un año. Entonces, no es un asunto de preocupación, ni del Gobierno de México ni del Banco de México, ni tenemos por qué alarmarnos de una situación así. Está en el margen, si ya llegara a una situación muy diferente, pues entonces podríamos alarmarnos, pero en términos, digamos… de la macroeconomía y de la situación monetaria del país, está bien. No hay ningún problema”.

EU destaca unidad de OTAN; critica a España

| Redacción |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer lanzó de nuevo críticas contra España durante la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque aseguró que el encuentro concluyó con una “tremenda unificación” entre los 32 aliados, insistió en que el gobierno español no respaldó la ofensiva estadounidense contra Irán y reprochó esa postura.

En una conferencia de prensa al finalizar la reunión, el magnate afirmó que España “se portó muy mal” por no apoyar los ataques contra Teherán. Señaló que Italia y la mayoría de los aliados sí colaboraron y sostuvo que, pese a las diferencias, el principal resultado de la cumbre fue la unidad alcanzada entre los integrantes de la organización.

El Dato: Donald Trump dijo que España se redimió por completo, después de que el gobierno del país ibérico accediera a una “importante solicitud de pago” a la OTAN.

El republicano también destacó el avance del compromiso para elevar el gasto en defensa hasta 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto hacia 2035. Indicó que la mayoría de los países aceptó esa meta y confió en que quienes aún no lo han hecho terminarán sumándose.

Horas antes, endureció aún más su postura contra Madrid. Calificó a España como una “causa perdida”, aseguró que “no tiene remedio” y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, suspender cualquier negociación comercial.

4.0 por ciento del PIB ya dedican europeos a defensa

“No quiero hacer ningún tipo de trato con ellos”, declaró el magnate, quien además afirmó que buscará reducir los beneficios comerciales que, según él, obtiene España de su relación con EU.

Las declaraciones aumentaron la tensión entre ambos gobiernos, aunque las normas de la Unión Europea establecen que la política comercial se negocia como un bloque y no de manera individual con cada Estado miembro.

En tanto, el presidente español le restó importancia a las diferencias. Pedro Sánchez informó que sostuvo una conversación “muy cordial” con su homólogo estadounidense durante la cumbre, en la que hablaron sobre la Copa Mundial de Futbol y sobre golf, pero no del gasto militar.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la cumbre como “tremendamente exitosa” y aseguró que los líderes demostraron un fuerte sentido de unidad. También elogió el liderazgo de Donald Trump y afirmó que fortaleció la Alianza al impulsar un mayor equilibrio en el gasto militar entre Europa y Estados Unidos, una meta que otros presidentes de ese país habían buscado durante décadas. Mark Rutte consideró que la molestia de Washington por el apoyo recibido en el conflicto con Irán corresponde sólo a casos aislados y reiteró que los aliados mantienen un compromiso firme con la defensa colectiva.

La declaración final de Ankara reafirmó el compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington, que establece que un ataque contra uno de los integrantes será considerado un ataque contra todos. Los líderes también respaldaron aumentar la inversión en defensa, fortalecer las capacidades militares de la OTAN y mantener el apoyo a Ucrania con asistencia, equipamiento y entrenamiento durante 2026 y 2027.

En la misma cumbre, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió a las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia y reiteró que la isla “no está en venta”. Afirmó que su país defenderá su soberanía y cada centímetro del territorio de la OTAN, al tiempo que pidió respetar el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Trump autoriza fabricar misiles Patriot a Ucrania

| Redacción |

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Ucrania recibirá la licencia para fabricar misiles Patriot, una de las principales solicitudes de Kiev para reforzar su defensa aérea ante el aumento de los ataques rusos. El anuncio se dio durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN celebrada.

El magnate afirmó que, aunque la fabricación de estos sistemas es compleja, Ucrania cuenta con el talento necesario para producirlos. También destacó que los Patriot son armas defensivas y elogió el desempeño de las fuerzas ucranianas y el liderazgo de Volodimir Zelenski durante la guerra.

El Tip: Ucrania demostró ser líder mundial en tecnología de ataque e interceptación con drones; su rápida asimilación de nuevas ideas le da ventaja en el frente.

La autorización llega mientras Ucrania enfrenta dificultades para obtener suficientes sistemas antiaéreos y después de que, en los ataques más recientes, no lograra interceptar los misiles balísticos lanzados por Rusia.

Por su parte, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró que los ataques de largo alcance realizados por Ucrania contra objetivos en territorio ruso cambiaron la dinámica del conflicto y podrían abrir espacio para negociar el fin de la guerra. Donald Trump coincidió y expresó su confianza en que tanto Volodimir Zelenski como el presidente ruso, Vladimir Putin, alcanzarán un acuerdo de paz.

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Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de concretar un acuerdo sobre drones que Ucrania propone a Estados Unidos.

A su vez, los países del Atlántico Norte acordaron destinar 70 mil millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar para Ucrania este año, además de mantener un nivel similar de apoyo en 2027.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los aliados mantienen un respaldo firme a Ucrania y dijo que ese apoyo debe ser sostenible. Destacó que el país contribuye a la seguridad de la Alianza y reafirmó el compromiso con su soberanía.