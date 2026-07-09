Trump autoriza fabricar misiles Patriot a Ucrania

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que Ucrania recibirá la licencia para fabricar misiles Patriot, una de las principales solicitudes de Kiev para reforzar su defensa aérea ante el aumento de los ataques rusos. El anuncio se dio durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN celebrada.

El magnate afirmó que, aunque la fabricación de estos sistemas es compleja, Ucrania cuenta con el talento necesario para producirlos. También destacó que los Patriot son armas defensivas y elogió el desempeño de las fuerzas ucranianas y el liderazgo de Volodimir Zelenski durante la guerra.

El Tip: Ucrania demostró ser líder mundial en tecnología de ataque e interceptación con drones; su rápida asimilación de nuevas ideas le da ventaja en el frente.

La autorización llega mientras Ucrania enfrenta dificultades para obtener suficientes sistemas antiaéreos y después de que, en los ataques más recientes, no lograra interceptar los misiles balísticos lanzados por Rusia.

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Por su parte, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró que los ataques de largo alcance realizados por Ucrania contra objetivos en territorio ruso cambiaron la dinámica del conflicto y podrían abrir espacio para negociar el fin de la guerra. Donald Trump coincidió y expresó su confianza en que tanto Volodimir Zelenski como el presidente ruso, Vladimir Putin, alcanzarán un acuerdo de paz.

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Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de concretar un acuerdo sobre drones que Ucrania propone a Estados Unidos.

A su vez, los países del Atlántico Norte acordaron destinar 70 mil millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar para Ucrania este año, además de mantener un nivel similar de apoyo en 2027.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los aliados mantienen un respaldo firme a Ucrania y dijo que ese apoyo debe ser sostenible. Destacó que el país contribuye a la seguridad de la Alianza y reafirmó el compromiso con su soberanía.